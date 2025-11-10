Άρης: Επιστροφή για Φαμπιάνο και Μεντίλ – Θλάση ο Γένσεν

Η επομένη της γκέλας του Άρη (0-0) με τον Αστέρα Τρίπολης, είχε επιστροφές.

Πιο συγκεκριμένα, οι Φαμπιάνο και Μεντίλ συμμετείχαν σε μέρος της προπόνησης, ενώ ο Γένσεν διαπιστώθηκε ότι έχει θλάση πρώτου βαθμού.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ Άρης:

“Στο σημερινό πρόγραμμα οι ποδοσφαιριστές του Άρη χωρίστηκαν σε δύο γκρουπ. Πρόγραμμα αποκατάστασης για το πρώτο, ασκήσεις ενεργοποίησης και παιχνίδια διατήρησης μπάλας για το δεύτερο γκρουπ.

Οι Φαμπιάνο Λέισμαν και Χαμζά Μεντίλ συμμετείχαν σε κομμάτι της προπόνησης και στη συνέχεια έκαναν ατομικό, ο Τάσος Δώνης ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, ενώ οι Γκαμπριέλ Μισεουί και Φρέντρικ Γένσεν (θλάση πρώτου βαθμού στον προσαγωγό) έκαναν θεραπεία.

Αύριο, Τρίτη, θα ακολουθηθεί το ίδιο πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστές της ομάδας μας (πρωινή προπόνηση στο «Δασυγένειο»)”.