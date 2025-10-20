MENOY

Άρης: Έφυγε από τη ζωή ο πρώην πρόεδρος των κιτρινόμαυρων, Λάκης Κλεώπας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Η ΠΑΕ Άρης, με ανακοίνωσή της, εκφράζει τη θλίψη της για τον θάνατο του Λάκη Κλεώπα, ενός ανθρώπου που συνέδεσε το όνομά του με δύσκολες εποχές του συλλόγου.
 
Ο εκλιπών διετέλεσε πρόεδρος της υπό εκκαθάρισης ΠΑΕ τη σεζόν 2014-2015, βοηθώντας τον Άρη σε μια κρίσιμη καμπή της ιστορίας του. «Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει…», καταλήγει η ανακοίνωση.

Αναφορικά με το αγωνιστικό κομμάτι, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ πραγματοποίησε σήμερα (Δευτέρα 20/10) προπόνηση στο Δασυγένειο Αθλητικό Κέντρο, λίγες ώρες μετά την εντός έδρας ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό (1-1). Ο 61χρονος Ισπανός προπονητής είδε και σήμερα τους Ούρος Ράτσιτς και Κάρλες Πέρεθ να συνεχίζουν με τα προγράμματά τους.

Αύριο, Τρίτη, οι «κίτρινοι» θα έχουν ρεπό και στις προπονήσεις θα επιστρέψουν την Τετάρτη (22/10), ξεκινώντας την προετοιμασία τους για το παιχνίδι κόντρα στον Λεβαδειακό στο «Λάμπρος Κατσώνης» (Κυριακή 26/10, 17:00), στο πλαίσιο της 8ης Αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Παράλληλα, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, ο Μιχάλης Βοριαζίδης υποβλήθηκε σήμερα σε επιτυχή επέμβαση. Υπενθυμίζεται ότι ο 21χρονος μέσος, κατόπιν εξετάσεων που του έγιναν από τον γιατρό της ομάδας, Ιωάννη Χρίστου, βρέθηκε να έχει εξεργασία στα γεννητικά του όργανα. Άπαντες είναι πλέον εν αναμονή των λοιπών εξετάσεων του πρώην άσου του Αιγάλεω.

Άρης

