Άρης Betsson: Τέλος ο Μερκιβιλάτζε, η ευχαριστήρια ανακοίνωση της ομάδας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Η ΚΑΕ Άρης Betsson ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Άλεξ Μερκιβιλάτζε, εκφράζοντας δημόσια τις ευχαριστίες της για την προσφορά του και ευχόμενη καλή συνέχεια στην καριέρα του.

Ο Άρης Betsson προχώρησε σε επίσημη ευχαριστήρια ανακοίνωση προς τον Άλεξ Μερκιβιλάτζε, ο οποίος αποχωρεί από την ομάδα.

Οι “κιτρινόμαυροι” αναγνωρίζουν τη συμβολή του αθλητή καθ’ όλη τη διάρκεια της παρουσίας του στο ρόστερ και τον επαγγελματισμό που επέδειξε τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες.

Η ΚΑΕ σημειώνει πως ο Μερκιβιλάτζε αποτέλεσε θετικό κομμάτι του συνόλου και του εύχεται κάθε επιτυχία στο επόμενο βήμα της καριέρας του, εκφράζοντας παράλληλα την εκτίμηση για τη συνεργασία που είχαν.

Η ανακοίνωση του Άρη Betsson:

“Ο ΑΡΗΣ Betsson ευχαριστεί τον Alex Merkviladze για την προσφορά του στην ομάδα και του εύχεται ό,τι καλύτερο στη συνέχεια της καριέρας του.

ARIS Betsson thanks Alex Merkviladze for his contribution to the team and wishes him all the best in the next chapter of his career.”

Άρης

