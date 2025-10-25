Άρης Betsson: Συμφώνησε με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας

Ο Άρης Betsson έχει δώσει τα χέρια με τον Ιγκόρ Μίλιτσιτς για να αντικαταστήσει τον Κάραϊτσιτς στον πάγκο της ομάδας, για να αλλάξει το κλίμα μετά την κακή αρχή στην GBL.

Ο Πολωνοκροάτης προπονητής έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ιταλίας με τη Νάπολι το 2024. Η ιταλική ομάδα ήταν ο τελευταίος σύλλογος που προπόνησε ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς. Έχει επίσης, τρία Κύπελλα Πολωνίας με τις Ανβίλ και Πρόκομ. Τώρα καλείται να αναλάβει τον Άρη Betsson, που έχει τρεις διαδοχικές ήττες στην GBL.

Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να αποκτήσουν προπονητή που έχει βρεθεί σε πάγκο της Euroleague, όμως αυτό δεν κατέστη δυνατό και κατέληξαν στη λύση του προπονητή της Εθνικής Πολωνίας.

Πηγή: newsit.gr