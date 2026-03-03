Άρης: Η αποστολή της Κ18 παραμένει στο Άμπου Ντάμπι σε ασφαλή κατάσταση

Η ομάδα Κ18 του Άρη Betsson βρέθηκε στο Άμπου Ντάμπι για το τουρνουά της Euroleague Next Gen και ακόμα δεν έχει βρει τρόπο να επιστρέψει, καθώς έχει κλείσει ο εναέριος χώρος εξαιτίας των ιρανικών επιθέσεων.

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή επηρέασε και την ομάδα νέων του Άρη Betsson. Ο αγώνας που έδωσε το Σάββατο (28/02) με τη Μονακό δεν ολοκληρώθηκε εξαιτίας βομβαρδισμών που έγιναν κοντά στο γήπεδο που γινόταν η αναμέτρηση.

Η διοίκηση της κίτρινης ΚΑΕ ενημέρωσε ότι όλα τα μέλη της αποστολής βρίσκονται σε ασφαλή κατάσταση στο Ντουμπάι και περιμένουν την πρώτη ευκαιρία για να επιστρέψουν στην Ελλάδα.

Η ανακοίνωση του Άρη Betsson:

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ενημερώνει ότι η αποστολή της ομάδας Κ18 παραμένει στο Abu Dhabi, σε ασφαλή κατάσταση. Ο ΑΡΗΣ βρίσκεται στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει, οι παίκτες και τα υπόλοιπα μέλη είναι ασφαλείς στα δωμάτιά τους, το γυμναστήριο και στις υπόλοιπες παροχές που υπάρχουν και περιμένουν τις εξελίξεις.

Οι επαφές με την Euroleague και το Υπουργείο Εξωτερικών συνεχίζονται αδιάλειπτα και άπαντες περιμένουν τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με την επιστροφή της ομάδας στην Ελλάδα. Οι ιθύνοντες της ομάδας έχουν δώσει στη Euroleague τη λίστα με τους παίκτες και το σταφ και προετοιμάζονται για να ταξιδέψουν με την πρώτη διαθέσιμη πτήση, όταν αυτή προκύψει.

Για οποιαδήποτε εξέλιξη, η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson θα ενημερώσει επίσημα και άμεσα».