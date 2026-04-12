Αποθέωση του Ραζβάν Λουτσέσκου από τους Ρουμάνους: “Εντυπωσίασε με τη στάση του όλη τη χώρα”

Συνεχίζονται οι αναφορές στα ρουμανικά μέσα ενημέρωσης με επίκεντρο τον Ραζβάν Λουτσέσκου και την παρουσία του στην κηδεία του πατέρα του, Μιρτσέα.

Το νεότερο εξ αυτών ήρθε το πρωί της Κυριακής του Πάσχα (12/4) από την ιστοσελίδα fanatik.ro, η οποία αποθεώνει τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «εντυπωσίασε ολόκληρη τη Ρουμανία με τη στάση του».

Αναλυτικά όσα μεταφέρουν οι Ρουμάνοι:

«Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης θα έχει μια δύσκολη αποστολή το επόμενο διάστημα, όντας εξαιρετικά επηρεασμένος από τον θάνατο του πατέρα του, ο οποίος κηδεύτηκε στις 10 Απριλίου.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου εντυπωσίασε στην κηδεία του πατέρα του, δίνοντας το παράδειγμα αξιοπρέπειας και σεβασμού. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ χαιρέτησε όλους τους σχεδόν 15.000 ανθρώπους που πέρασαν από το προσκεφάλι του Μιρτσέα Λουτσέσκου κατά τη διάρκεια των δύο ημερών, στις τις οποίες το φέρετρο του πατέρα του τέθηκε προς λαϊκό προσκύνημα στο Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου.

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου έφτασε στο Βουκουρέστι το βράδυ της Κυριακής μετά τον αγώνα της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό, ενώ πέρασε όλη την εβδομάδα στο Βουκουρέστι , αφήνοντας τον ΠΑΟΚ στα χέρια του επιτελείου του, στο οποίο περιλαμβάνεται και ο Νικολάε Κονσταντίν, ο πρώην προπονητής της Πετρολούλ, βοηθός του τα τελευταία τρία χρόνια.

Οι Έλληνες είχαν την ευκαιρία να μην στερηθούν τον προπονητή τους για κανέναν αγώνα, επειδή το ελληνικό πρωτάθλημα διακόπηκε λόγω των διακοπών του Πάσχα.

Η διοργάνωση συνεχίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο, με τον ΠΑΟΚ να παίζει εκτός έδρας με την ΑΕΚ. Η ομάδα του Ράζβαν Μάριν είναι πρωτοπόρος του πρωταθλήματος μετά τον πρώτο γύρο των πλέι οφ, πέντε βαθμούς μπροστά από τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό Πειραιώς, οι οποίοι καταλαμβάνουν τη δεύτερη και τρίτη θέση.

Στις 25 Απριλίου, ο ΠΑΟΚ θα έχει την ευκαιρία να κατακτήσει ένα τρόπαιο. Θα παίξει στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας εναντίον του ΟΦΗ Κρήτης, έναν αγώνα στον οποίο, θεωρητικά, η ομάδα του Ράζβαν Λουτσέσκου ξεκινά ως φαβορί.

Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί σε ουδέτερο γήπεδο, στον Βόλο, και θα διεξαχθεί πέντε ημέρες αφότου ο σύλλογος της Θεσσαλονίκης γίνει 100 ετών. Μια ευκαιρία να γιορτάσει την εκατονταετηρίδα, αλλά και μια νέα ευκαιρία για τον Λουτσέσκου τζούνιορ να προσθέσει ένα ακόμη τρόπαιο στη λίστα του.

Ο Ρουμάνος προπονητής θα βρεθεί στον 13ο τελικό της καριέρας του, επτά εκ των οποίων έχει κερδίσει. Το πρώτο του τρόπαιο ως προπονητής κατακτήθηκε πριν από δύο δεκαετίες, το 2006, με τη Ραπίντ Βουκουρεστίου – το Κύπελλο Ρουμανίας. Επανέλαβε το κατόρθωμα το 2007, επίσης με τη Ραπίντ. Ωστόσο, έχασε τον τελικό του 2012, καθώς και το Σούπερ Καπ του 2006.

Στη συνέχεια, ως προπονητής της Ελ-Τζάις, κατάφερε να κατακτήσει το Qatar Stars Cup το 2013. Αργότερα, ήρθε το πιο σημαντικό τρόπαιο της καριέρας του: το Asian Champions League το 2019, με την Αλ Χιλάλ. Στη Σαουδική Αραβία, ως προπονητής της Αλ Χιλάλ, κατέκτησε επίσης το King’s Cup. Στην Ελλάδα, είχε πέντε συμμετοχές στον τελικό του Κυπέλλου, τέσσερις με τον ΠΑΟΚ (2018, 2019, 2022, 2023) και μία με την Ξάνθη (2015).

Ο Ράζβαν Λουτσέσκου έχει επίσης τρεις τίτλους στο ενεργητικό του, δύο με τον ΠΑΟΚ (2019, 2024) και έναν με την Αλ Χιλάλ (2020), ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τροπαίων στην καριέρα του σε δέκα».

Πηγή: metrosport.gr