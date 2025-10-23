Απίστευτη φάση στο FIBA Europe Cup: Ο ΠΑΟΚ έπαιξε με έξι παίκτες για λίγα δευτερόλεπτα κόντρα στην Ανβίλ – Δείτε το βίντεο

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε ένα επικό διπλό στην έδρα της Ανβίλ, επικρατώντας των Πολωνών με 94-93 στην παράταση, χάρη σε buzzer beater του Μπράουν.

Το 2/2 στο FIBA Europe Cup ήρθε με φοβερό τρόπο για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος για λίγα δευτερόλεπτα αγωνίστηκε με 6 παίκτες στο παρκέ, προς το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα.

Στα 2:25 πριν τη λήξη του αγώνα και με το σκορ στο 84-80 υπέρ των Πολωνών, ο ΠΑΟΚ εκδήλωσε (μισή, για λίγα δευτερόλεπτα) επίθεση με έναν παίκτη παραπάνω στο παρκέ!

Οι διαιτητές δεν κατάλαβαν τίποτα, όχι όμως και ο πάγκος των αντιπάλων, ο οποίος άρχισε να φωνάζει, με τον Μπεν Μουρ να βγαίνει διακριτικά… εκτός αγωνιστικού χώρου.

Για την ιστορία, το σουτ στη συγκεκριμένη επίθεση δεν μπήκε, ωστόσο ο ΠΑΟΚ κατάφερε να στείλει το παιχνίδι στην παράταση και να πάρει τη νίκη στο έξτρα πεντάλεπτο.

