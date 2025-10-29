Απέδρασε από την Καρδίτσα ο Άρης και συνεχίζει αήττητος στο Κύπελλο

Ο Άρης συνέχισε το νικηφόρο του σερί στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς επικράτησε 3-1 του Αιγάλεω στο γήπεδο της Καρδίτσας. Αυτή ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη για τους «κιτρινόμαυρους» στη διοργάνωση που δείχνουν αποφασισμένοι να προχωρήσουν στον θεσμό. Μελανό σημείο της αναμέτρησης για τους φιλοξενούμενους, ήταν ο τραυματισμός του Χαμζά Μεντίλ, ο οποίος αποχώρησε με ενοχλήσεις στο γόνατο μόλις στο όγδοο λεπτό.

Πλέον, ο Άρης στρέφει πλέον την προσοχή του στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, (1/11, 20:00) στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», για την ένατη αγωνιστική της Super League 1.

Το παιχνίδι δεν ξεκίνησε με τους καλύτερους οιωνούς για τον Άρη, καθώς πριν συμπληρωθούν δέκα λεπτά ο Μεντίλ αποχώρησε τραυματίας. Παρ’ όλα αυτά, η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ μπήκε δυνατά και δημιούργησε φάσεις. Ο Σίστο απείλησε πρώτος στο 14΄, ενώ στο δέκα λεπτά μετά ο Φαντιγκά είδε το σουτ του να σταματά στο δοκάρι του Κυρίτση.

Στο 27΄ ο Μορόν σκόραρε, όμως το γκολ ακυρώθηκε του ως οφσάιντ. Η πίεση των παικτών του Άρη απέδωσε καρπούς στο 29΄, όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Ροζ έπιασε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους και πιο συγκεκριμένα στο 54ο λεπτό, το Αιγάλεω ισοφάρισε σε 1-1 με σουτ του Φοφανά, με τον Αθανασιάδη να φέρει μερίδιο ευθύνης στο γκολ, καθώς το δέχθηκε από την κλειστή του γωνία.

Στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Άρης λίγο έλειψε να φέρει τούμπα το ματς, αλλά ο Μορόν δεν μπόρεσε να νικήσει τον Κυρίτση και στο 57΄ το Αιγάλεω έχασε απίθανη διπλή ευκαιρία για να κάνει το 2-1. Ο Αθανασακόπουλος πλάσαρε από κοντά, η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι του Αθανασιάδη, η μπάλα έφτασε στον Γιαννίκο, ο οποίος έκανε την προσποίηση στην περιοχή, πλάσαρε από πλάγια θέση και η μπάλα κατέληξε ξανά στο δοκάρι. Και δύο λεπτά μετά ο Άρης ανέκτησε το προβάδισμά του, με σκόρερ αυτή τη φορά τον Σούντμπεργκ.

Στο φινάλε του αγώνα οι «κίτρινοι» βρήκαν και τρίτο γκολ. Μετά από εκτέλεση φάουλ, ο Μορόν με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, γράφοντας το τελικό 1-3.

Οι συνθέσεις:

Αιγάλεω (Κώστας Βελιτζέλος): Κυρίτσης, Φέλιξ, Απαλοδήμας, Πιέτρης (68′ Μουστάκας), Τάμπας, Καραμπάς, Βάρκας (46′ Αθανασακόπουλος), Τσιλιγγίρης (46′ Τακεσιάν), Φοφανά, Γιαννίκος (64′ Τσέγκρα), Κουϊρουκίδης (62′ Κωστέας).

Άρης (Μανόλο Χιμένεθ): Αθανασιάδης, Φαντιγκά (46′ Μόντσου), Μεντίλ (8′ Τεχέρο), Ροζ, Σούντμπεργκ, Παναγίδης, Γένσεν, Μορουτσάν (58′ Δώνης), Γιαννιώτας (91′ Χαρούπας), Σίστο, Μορόν.

