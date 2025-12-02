MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντετοκούνμπο: Ικέτευε τους διαιτητές να του δώσουν φάουλ και τους έδειχνε την πληγή του – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την ήττα (και) από τους Ουάσινγκον Γουίζαρντς με 129-126 και πλέον άρχισαν να βρίσκονται σε δύσκολη θέση όσον αφορά τη συνέχεια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι μπορούσε καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 26 πόντους με 10/17 εντός παιδιάς (10/16 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 6/11 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ αλλά και 5 λάθη. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Έλληνας σούπερ σταρ εξέφραζε τα παράπονά τους για τον τρόπο με τον οποίο (δεν) σφύριζαν οι διαιτητές.

Μάλιστα σε μια προσπάθεια για layup απέναντι στον… κουμπάρο του, Κρις Μίλντλετον, διαμαρτυρήθηκε για φάουλ το οποίο δεν καταλογίστηκε υπέρ του για τη συμπληρωματική βολή. Αμέσως πήγε στην διαιτητή Ντάνικα Μόσερ και την… ικέτευε να του δίνουν φάουλ. Και για να την… πείσει της έδειχνε και τις πληγές του από τα μαρκαρίσματα που είχε δεχθεί.

Δείτε βίντεο:

Γιάννης Αντετοκούνμπο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: Συνεχίζουμε για μια Ελλάδα όπου η ασφάλεια, η αξιοπρέπεια και η ισότητα είναι δικαίωμα για κάθε γυναίκα

LIFESTYLE 17 λεπτά πριν

Σοφία Μουτίδου: Είχα την τύχη να μην είμαι σεξουαλικά ποθητή, ό,τι σημαίνει αυτό το διαχειρίζομαι στον ψυχολόγο μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Δόμνα Μιχαηλίδου από Βρυξέλλες: Κλειδί η προσιτή στέγαση για την κοινωνική συνοχή στην Ευρώπη

LIFESTYLE 4 ώρες πριν

Έλενα Χαραλαμπούδη: Δούλευα δέκα χρόνια και είχα 50 ένσημα, έπαθα σοκ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Η Λατινοπούλου έκανε τον σταυρό της όταν τη συνέκριναν με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου: “Ωπα, είπαμε να ξεκινήσουμε με το δεξί τον μήνα”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

“Φουντώνουν” τα μπλόκα των αγροτών σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα