Αντετοκούνμπο: Ικέτευε τους διαιτητές να του δώσουν φάουλ και τους έδειχνε την πληγή του – Δείτε βίντεο

Οι Μιλγουόκι Μπακς γνώρισαν την ήττα (και) από τους Ουάσινγκον Γουίζαρντς με 129-126 και πλέον άρχισαν να βρίσκονται σε δύσκολη θέση όσον αφορά τη συνέχεια.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι μπορούσε καθώς τελείωσε το παιχνίδι έχοντας 26 πόντους με 10/17 εντός παιδιάς (10/16 δίποντα, 0/1 τρίποντο), 6/11 βολές, 7 ριμπάουντ, 4 ασίστ αλλά και 5 λάθη. Κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Έλληνας σούπερ σταρ εξέφραζε τα παράπονά τους για τον τρόπο με τον οποίο (δεν) σφύριζαν οι διαιτητές.

Μάλιστα σε μια προσπάθεια για layup απέναντι στον… κουμπάρο του, Κρις Μίλντλετον, διαμαρτυρήθηκε για φάουλ το οποίο δεν καταλογίστηκε υπέρ του για τη συμπληρωματική βολή. Αμέσως πήγε στην διαιτητή Ντάνικα Μόσερ και την… ικέτευε να του δίνουν φάουλ. Και για να την… πείσει της έδειχνε και τις πληγές του από τα μαρκαρίσματα που είχε δεχθεί.

Δείτε βίντεο: