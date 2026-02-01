MENOY

 MENOY
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ανατριχίλα: Στο 27:01 του ματς οι φίλοι του ΠΑΟΚ άναψαν πυρσούς σε ολόκληρη την Τούμπα για τα επτά αετόπουλα – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ανατριχιαστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν νωρίτερα στην Τούμπα, όπου ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Πανσερραϊκό στη σκιά της ανείπωτης τραγωδίας που χτύπησε την “ασπρόμαυρη” οικογένεια, με επτά φίλους της ομάδας να χάνουν τη ζωή τους σε σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία.

Το τροχαίο έγινε στις 27/1 και απόψε στην Τούμπα οι φίλοι του ΠΑΟΚ προχώρησαν σε μία άκρως συμβολική κίνηση. Στο 27:01 της αναμέτρησης, άναψαν πυρσούς σε όλο το γήπεδο, τιμώντας έτσι τη μνήμη των επτά αετόπουλων.

Στην έναρξη του αγώνα όλο το γήπεδο φώναξε “Αδέρφια ζείτε, εσείς μας οδηγείτε” ενώ αντιπροσωπείες των δύο ομάδων αλλά και φιλάθλων κατέθεσαν στεφάνια μπροστά από τη Θύρα 4 για τους επτά φιλάθλους του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία. Εκεί έχει αναρτηθεί γιγαντοπανό που γράφει “Καλό παράδεισο αδέρφια 27/1/2026” ενώ αρκετοί κρατούν πλακάτ με τις φωτογραφίες των θυμάτων.

ΠΑΟΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

