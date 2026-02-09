Αγγελούδης για Νέα Τούμπα: Όλες οι υπηρεσίες του δήμου θα βρίσκονται σε διαρκή ετοιμότητα

Στο Δημαρχιακό Μέγαρο πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση ανάμεσα στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη, και εκπροσώπους της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, με επίκεντρο τις εξελίξεις που αφορούν την κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα.

Παρόντες ήταν ακόμη ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Βιώσιμης Κινητικότητας, Πρόδρομος Νικηφορίδης, καθώς και η αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Δήμητρα Αγκαθίδου.

Ο κ. Αγγελούδης υπογράμμισε ότι ο Δήμος θεωρεί αυτονόητη την ενεργή συμβολή του σε ένα εγχείρημα που ξεπερνά τα όρια ενός γηπέδου και αφορά ολόκληρη τη Θεσσαλονίκη. Τόνισε πως το έργο δεν περιορίζεται στις αθλητικές εγκαταστάσεις, αλλά περιλαμβάνει και την ευρύτερη αστική αναδιαμόρφωση της περιοχής.

«Εξετάσαμε τα επόμενα βήματα, τον απαραίτητο συντονισμό και τις ενέργειες που πρέπει να προωθηθούν ώστε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα: ένα σύγχρονο γήπεδο και μια ανανεωμένη ζώνη στο κέντρο της πόλης», ανέφερε χαρακτηριστικά. Όπως είπε, το πρότζεκτ απαιτεί συνεργασία μεταξύ κυβέρνησης, Περιφέρειας, Δήμου και ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ώστε «να επιτευχθεί απόλυτος συγχρονισμός».

Ο Δήμαρχος διαβεβαίωσε ότι οι υπηρεσίες του Δήμου θα παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα για να διεκπεραιώνουν γρήγορα κάθε διαδικασία που σχετίζεται με ένα τόσο πολύπλοκο έργο.

Από την πλευρά της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ο Μάριος Τσάκας, μέλος του ΔΣ, ενημέρωσε τη δημοτική αρχή για την πρόοδο των μελετών και τον βαθμό ωριμότητας του σχεδίου. «Έχουμε προχωρήσει σημαντικά και είμαστε σε σημείο που μπορούμε να περάσουμε στα επόμενα στάδια», επισήμανε. Τόνισε επίσης ότι απαιτείται άμεσος συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων –Δήμου, Περιφέρειας και Κράτους– ώστε να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση.

«Μιλάμε για την πραγμάτωση ενός πολυετούς ονείρου για τους φίλους του ΠΑΟΚ, αλλά και για μια από τις μεγαλύτερες αστικές αναπλάσεις που έχουν γίνει ποτέ σε μεγάλο ελληνικό δήμο», σημείωσε, επισημαίνοντας πως η κοινωνία απαιτεί ταχείς ρυθμούς προόδου.