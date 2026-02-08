Αφαιρέθηκε το Cube από το “PAOK Sports Arena” με απόφαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Στο “PAOK Sports Arena” βρέθηκαν νωρίτερα σήμερα (08/02) συνεργεία, τα οποία εκτέλεσαν την απόφαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ να «κατεβεί» το Cube, προχωρώντας στην αφαίρεση του ηλεκτρονικού κύβου.

Η απόφαση λήφθηκε μετά από την αποστολή εξώδικου προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ και στον Θανάση Χατζόπουλο από την πλευρά του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ, Τέλη Μυστακίδη.

Αυτό σημαίνει ότι, στο προσεχές ματς του Δικεφάλου με αντίπαλο την Μπιλμπάο (11/02) στο FIBA Europe Cup, δεν θα υπάρχει ο κύβος στην οροφή.

Πηγή: metrosport.gr