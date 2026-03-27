Ζάκυνθος: 62χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε τη γειτόνισσά του

Στη σύλληψη ενός 62χρονου προχώρησαν το βράδυ της Πέμπτης, 26/03, αστυνομικοί του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων στη Ζάκυνθο, μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με το imerazante.gr, ο 62χρονος πυροβόλησε την 60χρονη γειτόνισσά του, με αποτέλεσμα εκείνη να τραυματιστεί στο πόδι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, ενώ η 60χρονη γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Ζακύνθου.

Σε έρευνα που ακολούθησε στην οικία του 62χρονο βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι κυνηγετικά όπλα, ένα αεροβόλο και δώδεκα κυνηγετικά φυσίγγια, ενώ στο χώρο του συμβάντος εντοπίστηκαν τρία κυνηγετικά φυσίγγια, εκ των οποίων τα δύο πυροδοτημένα. Όπως προέκυψε, ο 62χρονος είχε νόμιμες άδειες για τα πέντε από τα έξι όπλα, οι οποίες ανακλήθηκαν.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

«Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ζακύνθου, συνελήφθη, βραδινές ώρες χθες 26 Μαρτίου 2026, 62χρονος ημεδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, βραδινές ώρες χθες (26-03-2026), το Κέντρο Επιχειρήσεων (100) της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ζακύνθου, έλαβε τηλεφωνική κλήση για πυροβολισμό σε περιοχή της Ζακύνθου. Άμεσα, μετέβησαν στο σημείο αστυνομικοί όπου εντόπισαν τραυματισμένη στο πόδι 60χρονη αλλοδαπή, η οποία μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο του νησιού.

Από την αυτοψία στο χώρο περισυλλέγησαν τρία κυνηγετικά φυσίγγια, εκ των οποίων τα -2- πυροδοτημένα, ενώ από την προανάκριση ταυτοποιήθηκε ως δράστης ο 62χρονος, γείτονας της παθούσας, ο οποίος και συνελήφθη.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν έξι κυνηγετικά όπλα, ένα αεροβόλο και δώδεκα κυνηγετικά φυσίγγια. Για τα παραπάνω όπλα, πλην ενός, ο 62χρονος ήταν κάτοχος νόμιμων αδειών, οι οποίες και ανακλήθηκαν.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ζακύνθου»