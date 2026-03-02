MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Υπό παρακολούθηση ένα μήνα από την ΕΥΠ ήταν ο Γεωργιανός που προσήχθη ως ύποπτος κατασκοπείας στη Σούδα

|
THESTIVAL TEAM

Στο μικροσκόπιο της ΕΥΠ, τον τελευταίο μήνα είχε μπει ο Γεωργιανός υπήκοος, ο οποίος προσήχθη σήμερα ως ύποπτος κατασκοπείας στη Σούδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδιες πηγές, υπάρχουν ενδείξεις για κατασκοπευτική δράση, καθώς βρέθηκε στην κατοχή του φωτογραφικό υλικό, που παραπέμπει σε τέτοια δράση.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο Γεωργιανός, ο οποίος είναι αζερικής καταγωγής, ηλικίας 36 ετών, έφτασε στην Ελλάδα στις 3 Φεβρουαρίου και πήγε κατευθείαν στα Χανιά, όπου νοίκιασε δωμάτιο, με θέα τον κόλπο της Σούδας.

Η υπόθεση είχε πολλές ομοιότητες με την περίπτωση του 26χρονου Αζέρου, ο οποίος είχε συλληφθεί για κατασκοπεία το περασμένο καλοκαίρι, καθώς φωτογράφιζε τη ναυτική βάση της Σούδας. Ο 26χρονος είχε συλληφθεί δύο μέρες μετά την σύλληψη ενός άλλου Αζέρου στην Κύπρο, ο οποίος φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις σε Λεμεσό και Πάφο και επισήμως του αποδόθηκε επαφή με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Στο πλαίσιο της επιφυλακής της ΕΥΠ, μετά και από τα παραπάνω περιστατικά, ο 36χρονος Γεωργιανός υπήκοος τέθηκε υπό παρακολούθηση μόλις έφτασε στα Χανιά στις 3 Φεβρουαρίου και νοίκιασε δωμάτιο σε ξενοδοχείο στον κόλπο της Σούδας.

Στις 16 Φεβρουαρίου ο 36χρονος επιχείρησε να μετακομίσει στο ίδιο ξενοδοχείο που διέμενε και ο 26χρονος Αζέρος, που συνελήφθη για κατασκοπεία το περασμένο καλοκαίρι, αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο Γεωργιανός ήταν στη Σούδα και στις 24 Φεβρουαρίου, που έφτασε στη ναυτική βάση το αμερικανικό αεροπλανοφόρο Τζέραλντ Φορντ.

Το Σαββατοκύριακο ο 36χρονος ήρθε στην Αθήνα και σήμερα έφυγε από το ξενοδοχείο που διέμενε με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος», χωρίς να έχει βγάλει αεροπορικό εισιτήριο.

Επειδή θεωρήθηκε ότι μπορεί να έφευγε για άγνωστη χώρα του εξωτερικού, αποφασίστηκε η προσαγωγή του καθ΄ οδόν προς το αεροδρόμιο.

Μέχρι και πριν από λίγη ώρα κρατούνταν σε χώρο του αεροδρομίου, όπου εξετάζεται.

Σούδα



