ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Ξυλοδαρμός γυναίκας σε φέρι μποτ από Σαλαμίνα προς Πέραμα: Ο άνδρας έδειρε τη σύζυγό του μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους

Περιπολικό αστυνομίας
Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Την απόλυτη φρίκη έζησε μία γυναίκα στο φέρι μποτ από Σαλαμίνα για Πέραμα η οποία έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον σύζυγό της.

Ο 63χρονος χτύπησε την 50χρονη σύζυγό του με κλωτσιές και μπουνιές μπροστά στα μάτια των ανήλικων παιδιών του, που του φώναζαν να σταματήσει.

Το πλήρωμα του φέρι μποτ ενημέρωσε το Λιμενικό και μόλις έφτασαν στο Πέραμα, οι λιμενικές Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον 63χρονο.

Η 50χρονη, όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» μεταφέρθηκε στο Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας για να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Την έρευνα για το περιστατικό έχει αναλάβει το 4ο Λιμενικό Τμήμα Περάματος.

