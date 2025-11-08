Βορίζια: Κοντά στον εντολέα και τον κατασκευαστή της βόμβας οι αρχές – Συνεχίζονται οι έρευνες για τα όπλα

Δύο παράλληλες έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη για την υπόθεση του μακελειού στα Βορίζια. Η πρώτη αφορά τον εκρηκτικό μηχανισμό που προηγήθηκε της συμπλοκής και η δεύτερη στα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στην αιματηρή συμπλοκή με δύο νεκρούς και ακόμα δεν έχουμε εντοπιστεί.

Η αστυνομική παρουσία στην περιοχή έχει ενισχυθεί σημαντικά καθώς στην Κρήτη αναμένονται επιπλέον 100 στελέχη από το τμήμα Καταπολέμησης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Μόνο το τελευταίο 24ωρο έγιναν 15 προσαγωγές ατόμων από την περιοχή, οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι, ενώ ο γαμπρός του 39χρονου θύματος του μακελειού στα Βορίζια, που οδηγήθηκε στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου, συνεχίζει να αρνείται ότι ενεπλάκη στο αιματηρό περιστατικό, με αποτέλεσμα να σκοτώσει την 56χρονη Ευαγγελία Καργάκη.

Ο 39χρονος γαμπρός του Φανούρη Καργάκη επιμένει ότι δεν είναι το άτομο που εμφανίζεται σε βίντεο να πυροβολεί με καλάσνικοφ.

Οι αρχές βρίσκονται σύμφωνα με πληροφορίες κοντά στην ταυτοποίηση τόσο του εντολέα, όσο και του κατασκευαστή της βόμβας που οδήγησε στο μακελειό στα Βορίζια. Σύμφωνα με το Mega, η αστυνομία τοποθετεί τα τελευταία κομμάτια του παζλ της υπόθεσης και όπως αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ «Οι αρχές γνωρίζουν ποιος είναι ο φυσικός αυτουργός, το άτομο που τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Φαίνεται να είναι μέλος της οικογένειας Καργάκη, να επιβεβαιώνεται αυτό. Διαθέτουν συγκεκριμένα πλέον στοιχεία οι αστυνομικοί που οδηγούν την έρευνά τους στον φυσικό αυτουργό, που τεκμηριώνουν την εμπλοκή συγκεκριμένου ατόμου ως βομβιστή».

Να σημειωθεί ότι οι έρευνες των αρχών για την έκρηξη στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια επεκτάθηκαν τις τελευταίες ώρες και στις φυλακές Αλικαρνασσού.

Στο πλαίσιο αυτό μετήχθησαν κάτω από άκρα μυστικότητα στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και εξετάζονται τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, που είναι κρατούμενοι για ζωοκλοπές, και άλλα δύο άτομα επίσης τρόφιμοι των φυλακών. Οι μεταγωγές έγιναν συνοδεία βαριά οπλισμένων αστυνομικών της ΕΚΑΜ.

Παράλληλα, με τις έρευνες για την έκρηξη στο σπίτι του μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη, οι αρχές προσπαθούν επίσης να εντοπίσουν τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στις δυο δολοφονίες, ώστε να καταλήξουν στα πρόσωπα που έριξαν τις φονικές σφαίρες.

Υπάρχουν μαρτυρίες που μας βοηθούν να ξεκαθαρίσει η κατάσταση, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς το ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου, ανέφερε στο ΕΡΤnews η εκπρόσωπος της Τύπου της ΕΛ.ΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Άνδρες της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών συνεχίζουν εντατικά τις έρευνες για την ανεύρεση του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στο μακελειό, στην ευρύτερη περιοχή ακόμα και στα βουνά.