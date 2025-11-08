Βορίζια: Αρνήθηκε κάθε εμπλοκή ο έγκλειστος γαμπρός του 39χρονου θύματος – Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των όπλων

Στην Αστυνομική Διεύθυνση Ηρακλείου οδηγήθηκε σήμερα ο έγκλειστος γαμπρός του 39χρονου που έπεσε νεκρός πριν από μία εβδομάδα στα Βορίζια. Το τελευταίο 24ωρο έγιναν 15 προσαγωγές από τα Βορίζια, με τους προσαχθέντες να αφήνονται στη συνέχεια ελεύθεροι. Την ίδια ώρα, κλιμάκιο των ΕΚΑΜ «χτενίζει» την περιοχή γύρω από το χωριό για τον εντοπισμό των όπλων, που χρησιμοποιήθηκαν στα αιματοκύλισμα.

Η έρευνα για το φονικό επεισόδιο στα Βορίζια εξελίσσεται σε δύο επίπεδα: στη συμπλοκή που οδήγησε στο θάνατο δύο ανθρώπων και στο ποιος έδωσε την εντολή για την κατασκευή και τοποθέτηση της βόμβας στο σπίτι.

Στο πλαίσιο και των δύο ερευνών οδηγήθηκε σήμερα από τις φυλακές της Νέας Αλικαρνασσού, όπου κρατείται από τον Σεπτέμβριο μαζί με τον γιο του και έναν εξάδελφό του, αδελφό του 39χρονου θύματος, ένας άνδρας, ο οποίος θεωρείται ο πιο δυναμικός από τα άτομα της μίας οικογένειας. Ο έγκλειστος γαμπρός του 39χρονου κατέθεσε στην τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου και στον εισαγγελέα. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤnews, ο συγκεκριμένος άνδρας αρνήθηκε κάθε εμπλοκή.

Αφορμή για την μεταγωγή του στάθηκε ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι, που βρέθηκε στο κελί του την προηγούμενη Τετάρτη, όταν πραγματοποιήθηκε έφοδος και έρευνα από τους άνδρες της ΕΚΑΜ. Η έρευνα αυτή είχε κι άλλα ευρήματα, δύο κινητά τηλέφωνα, φορτιστές.

Η έφοδος της ΕΚΑΜ και του Οργανωμένου έγινε σε τρία κελιά όπου διαμένουν κατά κύριο λόγο Κρητικοί και στη διάρκεια της εντοπίστηκαν κάποια ευρήματα που φαίνεται να συσχετίζονται με συγκεκριμένους κρατουμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας cretalive, για το ντου στις φυλακές Αλικαρνασσού, μαζί με τον γαμπρό Καργάκη, οδηγήθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου συνολικά πέντε κρατούμενοι, τρεις χθες και δύο σήμερα. Οι τέσσερις άλλοι κρατούμενοι δεν ανήκουν στην οικογένεια Καργάκη, ωστόσο, τους αποδίδονται κάποια από τα ευρήματα της έρευνας στις φυλακές.

Υπενθυμίζεται ότι λίγες ώρες πριν από την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια —γεγονός που «πυροδότησε» και το αιματοκύλισμα— ο Φανούρης Καργάκης είχε βρεθεί στο σωφρονιστικό κατάστημα Νέας Αλικαρνασσού για να επισκεφθεί συγγενείς του, που κρατούνται προσωρινά εκεί, και συγκεκριμένα τον αδελφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του.

Κοντά στον εντοπισμό του οπλισμού

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τις πληροφορίες της ΕΡΤ, η αστυνομία βρίσκεται πολύ κοντά στον εντοπισμό του οπλισμού που χρησιμοποιήθηκε στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια, αλλά και στο ποιος σχετίζεται με τη βόμβα.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας στα Βορίζια έχουν ενισχυθεί, ενώ υπάρχουν μπλόκα στην είσοδο και την έξοδο του χωριού. Κανείς δεν μπορεί να μπει στον οικισμό εάν δεν ελεγχθεί και το όχημά του και ο ίδιος και δεν δώσει τα στοιχεία της ταυτότητάς του.

Δυνάμεις υπάρχουν και στα σπίτια των δύο οικογενειών, προκειμένου να αποφευχθεί κάποιο νέο επεισόδιο ή ένταση.

Στο επίκεντρο μαρτυρικές καταθέσεις και κινητά

Μεγάλο «στοίχημα» θα είναι το άνοιγμα των σχολείων (δημοτικό και νηπιαγωγείο) την Δευτέρα (10/11), ενώ παιδοψυχολόγοι και σχολικοί σύμβουλοι θα είναι παρόντες στο χωριό και θα παραμείνουν μία εβδομάδα, προκειμένου η επιστροφή των παιδιών στη σχολική τους δραστηριότητα να γίνει με ομαλό τρόπο.

Στο επίκεντρο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται μαρτυρικές καταθέσεις και κινητά. «Υπάρχουν αρκετές μαρτυρικές καταθέσεις που μας βοηθούν να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση, χωρίς όμως να ξέρουμε ακριβώς τον ρόλο του κάθε εμπλεκόμενου. Αυτό δεν έχει ξεκαθαρίσει, αλλά θεωρούμε τώρα, κατά την ανακριτική διαδικασία που συνεχίζεται από τον αρμόδιο ανακριτή, θα ξεκαθαρίσει και ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενο» είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Η κα Δημογλίδου ανέφερε ακόμη ότι «ήδη 50 αστυνομικοί έχουν φτάσει στο νησί» για να ενισχύσουν τις ειδικές μονάδες που επιχειρούν σε ζητήματα παράνομης οπλοφορίας, ζωοκλοπών και άλλων συναφών αδικημάτων. Παράλληλα, «100 επιπλέον αστυνομικοί ενισχύουν το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, το οποίο μετατρέπεται πλέον σε υποδιεύθυνση με ειδικό τμήμα για τα Ειδικά Εγκλήματα».

Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί τέσσερα όπλα, ενώ, όπως είπε, «είναι σαφές ότι χρησιμοποιήθηκαν πολύ περισσότερα». Οι έρευνες συνεχίζονται σε συνεργασία με τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι βαλλιστικές εξετάσεις και να διαπιστωθεί η εμπλοκή συγκεκριμένων όπλων στο αιματηρό επεισόδιο.

Σχετικά με τους εμπλεκόμενους στην υπόθεση, η κ. Δημογλίδου σημείωσε ότι «κανένας δεν έχει μέχρι στιγμής αποδεχθεί την παράνομη οπλοκατοχή ή οπλοχρησία», ενώ οι ανακριτικές διαδικασίες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση του ρόλου κάθε προσώπου.