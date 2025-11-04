Βορίζια: Η στιγμή που τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη φτάνουν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου

Λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Τρίτης 4 Νοεμβρίου, έφτασαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου τα τρία αδέρφια Φραγκιαδάκη, που συνελήφθησαν για το μακελειό του Σαββάτου στα Βορίζια, όπου σκοτώθηκαν ένας 39χρονος και μια 57χρονη.

Νωρίτερα σήμερα, παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια που αναζητούνταν από την ΕΛ.ΑΣ..

Όπως είχε γράψει χθες το Creta24, είχαν προηγηθεί επαφή με την αστυνομία και οι πληροφορίες ανέφεραν πως οι τρεις κατηγορούμενοι θα παραδίδονταν σήμερα, αμέσως μετά την κηδεία της 57χρονης στα Χανιά, όπως κι έγινε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24, τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ο 27χρονος ιδιοκτήτης του σπιτιού που τοποθετήθηκε ο εκρηκτικός μηχανισμός, ο 29χρονος και ο 19χρονος, παραδόθηκαν στις αστυνομικές αρχές σε προκαθορισμένο σημείο εκτός Ηρακλείου.

Είχαν ήδη εκδοθεί εντάλματα σύλληψης, ενώ την Πέμπτη η τακτική ανακρίτρια Ηρακλείου αναμένεται να επισκεφθεί το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου στο οποίο νοσηλεύονται τα δύο άτομα της ίδιας οικογένειας, και τα οποία εμπλέκονται επίσης στο αιματηρό περιστατικό.

Δείτε φωτογραφίες από τη στιγμή που έφτασαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου: