MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βορίζια: Αυτή είναι η 56χρονη που σκοτώθηκε στο μακελειό – “Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν” λέει η μητέρα της

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Το μακελειό που συνέβη το πρωί του Σαββάτου και άφησε πίσω του δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες, έχει συγκλονίσει το χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο, αλλά και ολόκληρη την χώρα, με την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη να είναι αυτή που θα τραβήξει αύριο όλα τα βλέμματα.

Συγκεκριμένα η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, θα γίνει στα Χανιά και όχι στο Ηράκλειο αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, αφού εκείνη έπεσε νεκρή μπροστά στον αδερφό της κατά την διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια, το περασμένο Σάββατο.

Η γυναίκα, όπως έγραψε το Creta24, ζούσε και εργαζόταν στα Χανιά και βρισκόταν στα Βορίζια για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της, όταν από εκεί που δεν το περίμενε βρήκε τραγικό θάνατο στην ένοπλη συμπλοκή ανάμεσα μέλη της οικογένειάς της και άλλης μιας οικογένειας του χωριού.

Η μητέρα της 56χρονης καταβεβλημένη και συγκλονισμένη από τον χαμό της κόρης της προσπαθεί να μείνει όρθια, να μαζέψει τα πράγματα της και να πάει στην κηδεία της στα Χανιά. Η ίδια δήλωσε ότι δεν έχει καταφέρει να δει κανέναν και ότι η αστυνομία τους έχει πει να φύγουν από το χωριό. «Δεν ξέρω γιατί μας διώχνει η αστυνομία» είπε.

Για το περιστατικό είπε ότι: «Βγήκα έξω και είδα τους καπνούς που γκρεμίστηκε το σπίτι τίποτα άλλο», «Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν»

Νωρίτερα ο αδερφός της 56χρονης που βρήκε την αδερφή του πεσμένη στο πάτωμα, είχε φανεί συγκλονισμένος και απογοητευμένος με την κατάληξη που είχε η οικογένεια του. «Δεν είμαστε άγριοι. Για να φτάσει το περιστατικό να εξελιχθεί με αυτό τον τρόπο σημαίνει ότι ήταν χρόνιο» είχε δηλώσει ο ίδιος.

Η οικογένειά της 56χρονης έχει ήδη αναχωρήσει από τα Βορίζια με προορισμό τα Χανιά, για να προετοιμαστεί για την κηδεία της αλλά και για να εκτονωθεί η κατάσταση.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Αλικιανό Χανίων και θα ακολουθήσει η ταφή στο εκεί κοιμητήριο ενώ η σορός της θα βρίσκεται στο ναό από τις 12 το μεσημέρι.

Βορίζια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Μιχάλης Αεράκης για μακελειό στα Βορίζια: Αν δεν γίνει σασμός, μπορεί να ξεσπάσει δεύτερο κύμα

MEDIA NEWS 5 ώρες πριν

Eurovision 2026: Ρεκόρ συμμετοχών για τον ελληνικό τελικό – Η επίσημη ανακοίνωση της ΕΡΤ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ 17 ώρες πριν

Αυτή είναι η άγνωστη πινακίδα των δρόμων – Τι σημαίνει το μπλε STOP, πού το συναντάμε

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Βορίζια: Φόβοι για νέο αιματοκύλισμα στην κηδεία του 39χρονου σήμερα – Γιατί σταμάτησαν οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

Βορίζια: Δεκάδες αστυνομικοί για την κηδεία του 39χρονου Φανούρη – Εγκαταλείπουν το χωριό μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Κρατερός Κατσούλης για Κατερίνα Καραβάτου: Έχουμε μία ισορροπημένη και ώριμη σχέση, το οφείλουμε στα παιδιά μας