Βορίζια: Αυτή είναι η 56χρονη που σκοτώθηκε στο μακελειό – “Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν” λέει η μητέρα της

Το μακελειό που συνέβη το πρωί του Σαββάτου και άφησε πίσω του δύο νεκρούς και πολλούς τραυματίες, έχει συγκλονίσει το χωριό Βορίζια στο Ηράκλειο, αλλά και ολόκληρη την χώρα, με την κηδεία της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη να είναι αυτή που θα τραβήξει αύριο όλα τα βλέμματα.

Συγκεκριμένα η κηδεία της 56χρονης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη, θα γίνει στα Χανιά και όχι στο Ηράκλειο αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, αφού εκείνη έπεσε νεκρή μπροστά στον αδερφό της κατά την διάρκεια της ανταλλαγής πυροβολισμών στα Βορίζια, το περασμένο Σάββατο.

Η γυναίκα, όπως έγραψε το Creta24, ζούσε και εργαζόταν στα Χανιά και βρισκόταν στα Βορίζια για το ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της, όταν από εκεί που δεν το περίμενε βρήκε τραγικό θάνατο στην ένοπλη συμπλοκή ανάμεσα μέλη της οικογένειάς της και άλλης μιας οικογένειας του χωριού.

Η μητέρα της 56χρονης καταβεβλημένη και συγκλονισμένη από τον χαμό της κόρης της προσπαθεί να μείνει όρθια, να μαζέψει τα πράγματα της και να πάει στην κηδεία της στα Χανιά. Η ίδια δήλωσε ότι δεν έχει καταφέρει να δει κανέναν και ότι η αστυνομία τους έχει πει να φύγουν από το χωριό. «Δεν ξέρω γιατί μας διώχνει η αστυνομία» είπε.

Για το περιστατικό είπε ότι: «Βγήκα έξω και είδα τους καπνούς που γκρεμίστηκε το σπίτι τίποτα άλλο», «Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν»

Νωρίτερα ο αδερφός της 56χρονης που βρήκε την αδερφή του πεσμένη στο πάτωμα, είχε φανεί συγκλονισμένος και απογοητευμένος με την κατάληξη που είχε η οικογένεια του. «Δεν είμαστε άγριοι. Για να φτάσει το περιστατικό να εξελιχθεί με αυτό τον τρόπο σημαίνει ότι ήταν χρόνιο» είχε δηλώσει ο ίδιος.

Η οικογένειά της 56χρονης έχει ήδη αναχωρήσει από τα Βορίζια με προορισμό τα Χανιά, για να προετοιμαστεί για την κηδεία της αλλά και για να εκτονωθεί η κατάσταση.

Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 14:00 από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Αλικιανό Χανίων και θα ακολουθήσει η ταφή στο εκεί κοιμητήριο ενώ η σορός της θα βρίσκεται στο ναό από τις 12 το μεσημέρι.