“Σ’ αγαπώ! Σ’ αγαπώ, μ ‘ ακούς;”: Θρήνος στην κηδεία του 39χρονου Φανούρη που έπεσε νεκρός από τα πυρά στα Βορίζια – Φωτο και βίντεο

«Σ’ αγαπώ! Σ’ αγαπώ μ’ ακούς;», ακούγεται να φωνάζει μια γυναίκα στα Βορίζια, όπου αυτή την ώρα κηδεύεται ο 39χρονος, ο οποίος έπεσε νεκρός στη «βροχή» πυροβολισμών του περασμένου Σαββάτου στο χωριό του Ηρακλείου Κρήτης. Τα Βορίζια έχουν ντυθεί στα μαύρα μετά το αιματοκύλισμα με τους δύο νεκρούς.

Μαυροφορεμένοι συγγενείς και φίλοι του 39χρονου πριν από λίγο τον συνόδευσαν στην εκκλησία του χωριού, όπου τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία.

Με μοιρολόγια, κραυγές και κλάματα, η μητέρα, οι αδερφές και η σύζυγός του θρηνούν για τον 39χρονο πατέρα πέντε παιδιών, που ενεπλάκη στο ένοπλο επεισόδιο και έπεσε νεκρός έχοντας δεχτεί τέσσερις σφαίρες από δύο όπλα.

Ο 39χρονος ανήκε στη μία οικογένεια εκ των δύο που αναβίωσαν τη βεντέτα και όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ήταν εκείνος που σήκωσε πρώτος το όπλο και άνοιξε πυρ. Το όνομά του είναι ανάμεσα στα έξι των προσώπων που έχουν ταυτοποιηθεί για το αιματοκύλισμα.

Στα βορίζια επικρατεί θρήνος, οδύνη, σπαραγμός, αλλά και τρόμος για συνέχιση της βεντέτας. Πάνοπλοι άνδρες της ΕΚΑΜ «σαρώνουν» το χωριό, κανείς δεν μπορεί να εισέλθει σε αυτό, αν πρώτα δεν ελεγχθεί εξονυχιστικά.

Οι αρχές έχουν στήσει μπλόκα σε όλες τις πιθανές εισόδους και εξόδους του οικισμού, ελέγχοντας τους πάντες.

Φωτογραφία: Intime

Συγκεκριμένα, έχουν στηθεί αστυνομικά μπλόκα στις δύο κύριες εισόδους του χωριού – από την πλευρά των Καμαρών και από εκείνη του Ζαρού.

Στην είσοδο του χωριού, από την πλευρά του Ηρακλείου, βρίσκεται το σπίτι του Φανούρη. Όπως αναφέρει το cretalive.gr, εκεί είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί συγγενείς και φίλοι, πενθώντας και μοιρολογώντας.

Στο πάνω μέρος του χωριού, βρίσκονται τα σπίτια των Φραγκιαδάκηδων. Η ιδιομορφία του οικισμού, με τη διαφορά υψομέτρου ανάμεσα στις δύο πλευρές, κάνει τις δύο οικογένειες να «βλέπονται» από απόσταση.

Ωστόσο, εκεί –όπως και σε καίρια σημεία του χωριού– βρίσκονται ακροβολισμένοι άνδρες της ΕΚΑΜ και άλλων ειδικών δυνάμεων της Αστυνομίας. Η παρουσία τους συνεχής, με το βλέμμα στραμμένο σε κάθε κίνηση.

Ένα λεωφορείο της ΕΛ.ΑΣ. μετέφερε μια διμοιρία από το Ηράκλειο ενώ ισχυρές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί γύρω από το σπίτι του νεκρού, τα σπίτια των συγγενών του, τα σπίτια της άλλης οικογένειας, την εκκλησία και το νεκροταφείο.