Βόλος: Καλά στην υγεία του ο 80χρονος που παρέμεινε ώρες μέσα σε φρεάτιο μέχρι τον εντοπισμό του

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Ολονύχτια επιχείρηση εντοπισμού στήθηκε στον Δρυμώνα Αλμυρού το βράδυ της Τετάρτης, για έναν 80χρονο άνδρα, ο οποίος είχε πέσει σε φρεάτιο βάθους περίπου 1,5 μέτρου και παρέμεινε εγκλωβισμένος μέχρι να βρεθεί το επόμενο μεσημέρι. Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε λίγο πριν από τις 12 το μεσημέρι της Πέμπτης από τις αρμόδιες αρχές, έχοντας περάσει αβοήθητος όλη τη νύχτα στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ertnews.gr, ο 80χρονος είχε βγει για περπάτημα το βράδυ της Τετάρτης, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε στο φρεάτιο που βρίσκεται στη συμβολή του δρόμου προς την Παναγία Ξενιά και εγκλωβίστηκε.

Η ανησυχία των οικείων του άρχισε, όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει, με αποτέλεσμα να ειδοποιήσουν την Αστυνομία. Άμεσα ξεκίνησαν έρευνες στην περιοχή, οι οποίες διακόπηκαν αργά τη νύχτα και συνεχίστηκαν το πρωί της Πέμπτης, με το πρώτο φως της ημέρας, με τη συμμετοχή πυροσβεστών και ανδρών της ΕΜΑΚ.

Τελικά, ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε μέσα στο φρεάτιο και ανασύρθηκε έχοντας, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, καλή γενική εικόνα. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αλμυρού, όπου διαπιστώθηκε ότι έφερε μόνο μικρές εκδορές, χωρίς να έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό.

Βόλος

