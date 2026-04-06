Βόλος: Εκσκαφέας καταπλάκωσε 58χρονο – Νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 58χρονος χειριστής μηχανήματος στον Βόλο, μετά από σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σε ιδιωτικό έργο στη Νέα Δημητριάδα.

Όπως αναφέρει ο taxydromos.gr, το ατύχημα συνέβη κατά τη διαδικασία φόρτωσης εκσκαφέα σε φορτηγό. Υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, η ράμπα υποχώρησε, με αποτέλεσμα το βαρύ μηχάνημα να ανατραπεί και να καταπλακώσει τον άτυχο άνδρα.

Σκηνές πανικού, άμεσα έσπευσε το ΕΚΑΒ

Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή, προκαλώντας του βαριά τραύματα. Στο σημείο επικράτησαν σκηνές πανικού, ενώ άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, που έσπευσε για την παροχή πρώτων βοηθειών και τη διακομιδή του τραυματία.

Ο 58χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο του Βόλου, όπου οι γιατροί έκριναν την κατάστασή του εξαιρετικά κρίσιμη και προχώρησαν στη διασωλήνωσή του. Αυτή την ώρα δίνει σκληρή μάχη για να κρατηθεί στη ζωή.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνώνται, ενώ το περιστατικό επαναφέρει στο προσκήνιο τα ζητήματα ασφάλειας σε εργοτάξια και τη σημασία της αυστηρής τήρησης των μέτρων προστασίας





Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

