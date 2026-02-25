MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βοιωτία: Νεκρός 27χρονος από το Πακιστάν από επίθεση με μαχαίρι – Ένας τραυματίας και μία σύλληψη

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Μια απίστευτη δολοφονία ενός 27χρονου από το Πακιστάν σημειώθηκε το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας στον Ελαιώνα Θήβας, στην Βοιωτία.

Από τις αστυνομικές αρχές εξιχνιάστηκε επίσης και επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 30χρονου επίσης με καταγωγή από το Πακιστάν, η οποία συνέβη σε σπίτι στον Ελαιώνα Θηβών, στη Βοιωτία. Δύο άνδρες φέρεται να είναι οι δράστες, με τον έναν να έχει ήδη συλληφθεί.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών προχώρησε στην άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης συνελήφθη και ένας 30χρονος Πακιστανός. Παράλληλα, αναζητείται για να συλληφθεί ακόμη ένας 31χρονος ομοεθνής του.

Όπως προκύπτει, τα δύο θύματα είχαν επισκεφθεί το σπίτι των φερόμενων δραστών, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δέχθηκαν επίθεση με μαχαίρι.

Ο 27χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα στον θώρακα, ενώ ο 30χρονος δέχθηκε μαχαιριά στο χέρι, με αποτέλεσμα να υποστεί επικίνδυνη σωματική βλάβη.

Οι δύο φερόμενοι ως δράστες αντιμετωπίζουν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης, καθώς και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Στο σημείο πραγματοποιήθηκε αυτοψία και ενδελεχής εξερεύνηση του χώρου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θηβών, με τη συνδρομή του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών της ίδιας Υπηρεσίας, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των συνθηκών που οδήγησαν στο αιματηρό περιστατικό.

