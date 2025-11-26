MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

ΒΙΠΕ Πατρών: Με βαριά εγκαύματα 35χρονος από έκρηξη σε εργοστάσιο – Μεταφέρθηκε στο Θριάσιο

THESTIVAL TEAM

Ένας 35χρονος εργαζόμενος νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα, έπειτα από έκρηξη θερμοσίφωνα που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε εργοστάσιο της ΒΙΠΕ Πατρών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το thebest.gr, λίγο μετά τις 16:00 επικράτησε πανικός στον χώρο, με την Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ να κινητοποιούνται άμεσα. Η έκρηξη σημειώθηκε στην κουζίνα του εργοστασίου, όπου ο εργαζόμενος τραυματίστηκε σοβαρά, καθώς υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα.

Μεταφέρθηκε στο «Θριάσιο»

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας. Ωστόσο, λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο Θριάσιο Νοσοκομείο Αττικής, που διαθέτει εξειδικευμένη μονάδα για εγκαύματα.

Έκρηξη Πάτρα

