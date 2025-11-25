MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έκρηξη θερμοσίφωνα σε εργοστάσιο της ΒΙ.ΠΕ. Πατρών – Τραυματίας ένας εργαζόμενος

THESTIVAL TEAM

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα στη Βιομηχανική Περιοχή Πατρών, όταν σημειώθηκε έκρηξη σε θερμοσίφωνα μέσα σε χώρο εργοστασίου, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας εργαζόμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24.news, το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, όταν ο θερμοσίφωνας εξερράγη στον χώρο της κουζίνας. Εκείνη τη στιγμή στο σημείο βρισκόταν εργαζόμενος, ο οποίος τραυματίστηκε από την έκρηξη.

Στο εργοστάσιο επικράτησε πανικός, ενώ άμεσα έφτασαν πυροσβεστικές δυνάμεις και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για να παράσχουν βοήθεια και να διαχειριστούν την κατάσταση.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του εργαζομένου δεν διατρέχει κίνδυνο, ωστόσο έχει υποστεί εγκαύματα και παρουσιάζει αναπνευστικά προβλήματα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για περαιτέρω εξετάσεις και φροντίδα.

Έκρηξη Πάτρα

