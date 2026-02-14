MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

“Βιολάντα”: Προσωρινά κρατούμενος ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου – Βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου Βιολάντα για τη φονική έκρηξη στις εγκαταστάσεις του, που στοίχισαν τη ζωή σε 5 γυναίκες εργαζόμενες.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία από αμέλεια, μετά τη θανατηφόρα έκρηξη που κόστισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού μετέβη για τις διαδικασίες αναβάθμισης των κατηγοριών, καθώς έχει πλέον σχηματιστεί κατηγορητήριο σε βαθμό κακουργήματος, που περιλαμβάνει έκρηξη με ενδεχόμενο δόλο και ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, η δικογραφία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Τρικάλων και, μετά τη μεταβολή των κατηγοριών, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας συνελήφθη ξανά. Μέχρι τώρα στη δικογραφία περιλαμβάνονται μόνο μαρτυρικές καταθέσεις, καθώς τα πορίσματα των πραγματογνωμόνων δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα στοιχεία που προέκυψαν είναι ότι πριν από περίπου έξι μήνες ο ιδιοκτήτης είχε ζητήσει προσφορά από ιδιώτη τεχνικό για να αλλάξει όλη την εγκατάσταση, από τις δύο υπέργειες δεξαμενές μέχρι και μέσα στο εργοστάσιο, αλλά τελικά οι εργασίες δεν έγιναν ποτέ, καθώς, σύμφωνα με μαρτυρία, ο επιχειρηματίας θεώρησε ότι η τιμή ήταν ακριβή. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να συνεχίζεται η διαρροή προπάνιου, μέχρι που σημειώθηκε η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο.

Δείτε βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης:

Βιολάντα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κέρκεζ: Ο Άρης δεν τα παρατάει ποτέ, πάμε για νίκη στον Βόλο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Δείτε βίντεο με τα μέλη σπείρας Ρομά που είχε ρημάξει σπίτια και οχήματα να πυροβολούν στον αέρα για πλάκα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 5 ώρες πριν

Λούτσα: “Μην πεις τίποτα στη μάνα σου, πάμε βόλτα με το αμάξι” είπε στον φίλο του ο 15χρονος που σκοτώθηκε στο τροχαίο

ΥΓΕΙΑ 14 ώρες πριν

Kακάο και μαύρη σοκολάτα: Μπορούν πράγματι να επιβραδύνουν τη γήρανση και να προστατεύσουν καρδιά και εγκέφαλο;

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Βιολάντα: Αναβαθμίζεται το κατηγορητήριο σε ανθρωποκτονία από αμέλεια – Οι παραβάσεις χρόνων και τα “παζάρια”

ΥΓΕΙΑ 21 ώρες πριν

Κατάθλιψη στους νέους: Πώς συνδέεται με το στρες για τα μαθήματα στο Λύκειο