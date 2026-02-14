Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης “Βιολάντα”

Συνελήφθη εκ νέου ο ιδιοκτήτης της επιχειρήσης Βιολάντα, για τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε 5 γυναίκες που εργάζονταν στη μπισκοτοβιομηχανία των Τρικάλων.

Ο ιδιοκτήτης της Βιολάντα, ο τεχνικός ασφαλείας και ο υπεύθυνος βάρδιας αντιμετωπίζουν πλέον κατηγορία για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έπειτα από τη φονική έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Η Εισαγγελέας Πρωτοδικών Τρικάλων προχώρησε σε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σχετικά με το περιστατικό, ενώ παραμένει και η κατηγορία για πρόκληση σωματικών βλαβών κατά συρροή. Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για το δυστύχημα στη Βιολάντα, καθώς τα στοιχεία της προανάκρισης δείχνουν σοβαρές παραλείψεις και παραβιάσεις της νομοθεσίας.

Όπως μεταδίδει το ΕΡΤnews, η έρευνα έδειξε ότι πέντε μήνες πριν το συμβάν είχαν καταγραφεί έντονες οσμές αερίου, χωρίς όμως να γίνει ουσιαστικός έλεγχος. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ιδιώτης εμπειρογνώμονας που είχε κληθεί για αξιολόγηση αποχώρησε λόγω οικονομικής διαφωνίας με τον ιδιοκτήτη, με αποτέλεσμα το ζήτημα να μην αντιμετωπιστεί.

Τελικά, αποδείχθηκε ότι η οσμή οφειλόταν σε διαρροή προπανίου, η οποία και προκάλεσε την έκρηξη.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε πως οι υπόγειες σωληνώσεις δεν διέθεταν τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις, ενώ οι υπέργειες δεξαμενές είχαν χαρακτηριστεί ακατάλληλες ήδη από το 2019.