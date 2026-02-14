Βιολάντα: Οι έξι λόγοι που οδήγησαν στη νέα σύλληψη του ιδιοκτήτη του εργοστασίου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής έκρηξης στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους. Ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου συνελήφθη ξανά μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου και παραμένει υπό κράτηση.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του MEGA, ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, που μετά την έκρηξη και τη φωτιά που ξέσπασε έχασαν τη ζωή τους 5 εργαζόμενες, συνελήφθη εκ νέου για 6 λόγους.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ για τον πρώτο λόγο, υπήρχαν 15 καταθέσεις υπαλλήλων που είχαν δηλώσει ότι είχαν αντιληφθεί τη διαρροή του προπανίου που κόστισε τη ζωή στις γυναίκες.

Δεύτερον, πολύ σημαντικό στοιχείο ήταν ότι υπήρχε κατάθεση εμπειρογνώμονα στην οποία αναφερόταν ότι είχε προειδοποιήσει εδώ και αρκετούς μήνες για προβλήματα στις σωληνώσεις και τις δεξαμενές προπανίου που βρίσκονταν στο εργοστάσιο. Είχε ζητήσει 30.000 ευρώ για την επισκευή τους και ανακαίνιση όλου του δικτύου, κάτι που όμως δεν έγινε ποτέ καθώς δεν συμφώνησαν οικονομικά.

Τρίτον, πως διαπιστώθηκε κατά την αυτοψία οι σωληνώσεις είχαν σειρά κατασκευαστικών λαθών χωρίς θωρακίσεις και δικλείδες ασφαλείας. Είχαν κατασκευαστεί το 2008 και ενώ ανά 5 χρόνια θα έπρεπε να δίνεται ένα πιστοποιητικό καλής λειτουργίας, κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ.

Όλο το δίκτυο του προπανίου ήταν προβληματικό, είναι ο τέταρτος λόγος που οδήγησε στην φυλακή τον ιδιοκτήτη.

Πέμπτον, οι υπεύθυνοι της μονάδας στην πρώτη φάση της έρευνας, απέκρυψαν από τις αρχές ότι λίγες ημέρες πριν από την φονική έκρηξη, ότι είχαν καλέσει τον τεχνικό (που δεν είχαν συμφωνήσει πριν από 5 μήνες) να έρθει και να ελέγξει ένα άλλο τμήμα του εργοστασίου, που μύριζε κάτι έντονα για το ενδεχόμενο διαρροής προπανίου. Ο άνδρας με φορητό μετρητή δεν κατάφερε να ελέγξει αν υπάρχει διαρροή.

Ο έκτος λόγος, αφορά ένα έγγραφο που έχει εξασφαλίσει αποκλειστικά το Mega, στο οποίο φαίνεται στις 19 Σεπτεμβρίου 2011 να ζητά η εταιρεία έλεγχο σχετικά με το εάν όλα βαίνουν καλώς και την ίδια κιόλας ημέρα, να παίρνει την απάντηση ότι πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος και όλα ήταν καλά.