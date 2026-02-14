Βιολάντα: Η στιγμή της νέας σύλληψης του ιδιοκτήτη του εργοστασίου

Συνελήφθη εκ νέου το Σάββατο ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης «Βιολάντα» μετά την αναβάθμιση της κατηγορίας από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Τρικάλων. Το φως της δημοσιότητας βλέπει βίντεο από την στιγμή που στελέχη της ΔΑΕΕ πέρασαν χειροπέδες στον ιδιοκτήτη της «Βιολάντα» μέσα στην επιχείρησή του.

Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού έφτασε το απόγευμα του Σαββάτου (14/2) στην μπισκοτοβιομηχανία στα Τρίκαλα προκειμένου να προχωρήσει στη σύλληψη του ιδιοκτήτη της, καθώς η κατηγορία μετατράπηκε σε κακούργημα, δηλαδή από ανθρωποκτονία εξ αμελείας, σε ενδεχόμενο δόλο έπειτα από τα λάθη που εντοπίστηκαν.

Ο επιχειρηματίας μετά τη σύλληψή του μεταφέρθηκε στο κτίριο της Πυροσβεστικής και θα ακολουθήσει η μεταγωγή του στα δικαστήρια, όπου θα απολογηθεί για τις νέες κατηγορίες ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων.

Δείτε τη στιγμή της σύλληψης