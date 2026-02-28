MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη – Βίντεο: Πέντε συλλήψεις και πάνω από 35 προσαγωγές πριν και μετά την πορεία για τα Τέμπη – Νέα ένταση στην Καμάρα

THESTIVAL TEAM

Σε προσαγωγές προχώρησε η Αστυνομία μετά τα επεισόδια που σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου κατά τη διάρκεια της πορείας για την συμπλήρωση τριών ετών από τη τραγωδία στα Τέμπη.

Δικυκλιστές των ομάδων Δράση, Ζήτα και ΔΙ.ΑΣ. καταδίωξαν άτομα και προχώρησαν σε τουλάχιστον έξι προσαγωγές στην οδό Μελενίκου.

Δείτε βίντεο:

Διαδηλωτές που είχαν συγκεντρωθεί στην οδό Εγνατία, στο ύψος της ΕΥΑΘ πέταξαν αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν πραγματοποιήσει νωρίτερα προσαγωγές στην οδό Μελενίκου.

Αστυνομικοί απάντησαν με χρήση χημικών και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

