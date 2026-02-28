Επεισόδια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στην πορεία για τα Τέμπη – Μολότοφ και χημικά – Δείτε βίντεο

Επεισόδια ξέσπασαν πριν από λίγο στην οδό Αγίου Δημητρίου, στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ κουκουλοφόρων και αστυνομικών δυνάμεων, κατά τη διάρκεια της πορείας για τα τρία χρόνια από τη σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη.

Κουκουλοφόροι που συμμετείχαν στην πορεία πέταξαν μία μολότοφ στο ύψος του ΥΜΑΘ και στη συνέχεια έβαλαν φωτιά σε κάδους και πέταξαν και άλλες βόμβες μολότοφ προς τις δυνάμεις των ΜΑΤ, στο ύψος του Ναού του Αγίου Δημητρίου.

Αστυνομικοί των ΜΑΤ απάντησαν με χρήση δακρυγόνων και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Τα επεισόδια συνεχίστηκαν και στην Καμάρα και στη συμβολή των οδών Εγνατίας και Αγίας Σοφίας με ομάδες ατόμων να αναποδογυρίζουν κάδους στο οδόστρωμα.

