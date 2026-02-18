Βίντεο: H μάχη των πυροσβεστών για την κατάσβεση της φωτιάς σε βιοτεχνία στη Θεσσαλονίκη – Καταστράφηκε τμήμα των εγκαταστάσεων

Εν μέσω ισχυρών ανέμων που πνέουν από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη πυροσβέστες έδωσαν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, περίπου στις 11:30, σε βιοτεχνία αλουμινίου στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Kατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης. Ο τραυματίας πυροσβέστης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η επιχείρηση βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Από τη φωτιά καταστράφηκε τμήμα των εγκαταστάσεων, ωστόσο χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση της Πυροσβεστικής αποτράπηκε, μέχρι στιγμής, η επέκταση της εστίας στο υπόλοιπο κτίριο καθώς και σε παρακείμενες βιομηχανικές μονάδες.

Πυροσβεστικές δυνάμεις εισέρχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στον χώρο που έχει καταστραφεί ολοσχερώς, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Δείτε βίντεο του thestival.gr: