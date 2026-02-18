MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Βίντεο: H μάχη των πυροσβεστών για την κατάσβεση της φωτιάς σε βιοτεχνία στη Θεσσαλονίκη – Καταστράφηκε τμήμα των εγκαταστάσεων

|
THESTIVAL TEAM

Εν μέσω ισχυρών ανέμων που πνέουν από χθες το βράδυ στη Θεσσαλονίκη πυροσβέστες έδωσαν μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε το πρωί της Τετάρτης, περίπου στις 11:30, σε βιοτεχνία αλουμινίου στα Διαβατά Θεσσαλονίκης. Kατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκε ελαφρά ένας πυροσβέστης. Ο τραυματίας πυροσβέστης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, η επιχείρηση βρισκόταν σε πλήρη λειτουργία όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Από τη φωτιά καταστράφηκε τμήμα των εγκαταστάσεων, ωστόσο χάρη στην άμεση και συντονισμένη επέμβαση της Πυροσβεστικής αποτράπηκε, μέχρι στιγμής, η επέκταση της εστίας στο υπόλοιπο κτίριο καθώς και σε παρακείμενες βιομηχανικές μονάδες.

Πυροσβεστικές δυνάμεις εισέρχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα στον χώρο που έχει καταστραφεί ολοσχερώς, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τυχόν αναζωπυρώσεις και να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Δείτε βίντεο του thestival.gr:

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στο ΑΠΘ – Πάνω από 40 προσαγωγές – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Βούλτεψη: Οι φωτογραφίες της Καισαριανής πρέπει να περιέλθουν στο ελληνικό κράτος χωρίς δημοπρασία και χρήματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

Θ. Πλεύρης: Σχέδιο για κέντρα φιλοξενίας μεταναστών σε χώρες εκτός ΕΕ από Γερμανία, Ολλανδία, Αυστρία και Δανία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Πατέρας Αντώνιος: Στο δικαστήριο δεν ψάχνουν την αλήθεια – Η Κιβωτός συγκρούστηκε με άρρωστα κατεστημένα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εξιχνιάστηκαν περιπτώσεις απάτης με λεία πάνω από 40.000 ευρώ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Μίλιτσιτς: “Δεν πήραμε τις σωστές αποφάσεις, το Μαρούσι άξιζε τη νίκη”