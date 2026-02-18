MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Τραυματίστηκε πυροσβέστης στην κατάσβεση της φωτιάς σε βιοτεχνία

|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες σε βιοτεχνία στη Θεσσαλονίκη – Τραυματίστηκε πυροσβέστης

Συνεχίζεται η προσπάθεια των πυροσβεστικών δυνάμεων για την κατάσβεση της φωτιάς που έχει ξεσπάσει σε βιοτεχνία στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης τραυματίστηκε ένας πυροσβέστης. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για ελαφρύ τραυματισμό του. Ο τραυματίας πυροσβέστης μεταφέρεται με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 11:30 σε βιοτεχνία αλουμινίου στην περιοχή των Διαβατών. Οι φλόγες καίνε μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν υπάρχουν άτομα εντός της επιχείρησης.

Θεσσαλονίκη Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Μαρίνα Σταυράκη: Καρέ καρέ η εισβολή στο σπίτι της – Σε σοκ μετά τη ληστεία

LIFESTYLE 19 ώρες πριν

Γιώργος Αλκαίος: Ο Akylas είναι εξαιρετικός, πάμε για πεντάδα-τριάδα

ΥΓΕΙΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Βράβευση Β’ ΜΕΘ του ΓΝΘ “Γ. Παπανικολάου” για την πολύτιμη προσφορά της στην μεταμοσχευτική διαδικασία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 24 ώρες πριν

Αναγνώρισε τον παππού του στις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή: Η συγκλονιστική ιστορία του Θρασύβουλου Καλαφατάκη

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 17 ώρες πριν

Παπασταύρου: Οικονομικά και γεωστρατηγικά οφέλη από τους υδρογονάνθρακες

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Εργασιακή υπερφόρτωση: Πώς φαίνεται και πώς επηρεάζει την υγεία σας