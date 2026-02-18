MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε βιοτεχνία – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – Βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε χώρο επιχείρησης στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. η φωτιά ξέσπασε σε βιοτεχνία αλουμινίου στην περιοχή των Διαβατών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά καίει μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχουν άτομα εντός της βιοτεχνίας.

Θεσσαλονίκη Πυροσβεστική Υπηρεσία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Δ. Ωραιοκάστρου: Με σαρακοστιανά εδέσματα θα γιορταστούν τα “Κούλουμα” την Καθαρά Δευτέρα

MEDIA NEWS 14 ώρες πριν

Στάθης Σχίζας για Survivor: Να μην μπαίνει ο καθένας στα χωράφια του άλλου, όπως κι ένας παρουσιαστής δεν μπορεί να είναι παίκτης

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Ημαθία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό λόγω μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννήτριας

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Κεντρική Μακεδονία: Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω έντονων καιρικών φαινομένων

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Κυριακίδης- Μουρίκη: Ψάχνουμε το μυστικό της κοινής μας συνύπαρξης μετά από τόσα χρόνια

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Γεωργιάδης σε Μπάρκα: Αντί να αποδομείτε την Κωνσταντοπούλου, λέτε βλακείες για μένα