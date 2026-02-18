Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για φωτιά σε βιοτεχνία – Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής – Βίντεο

Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής για φωτιά σε επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός έχει σημάνει στην Πυροσβεστική για φωτιά σε χώρο επιχείρησης στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. η φωτιά ξέσπασε σε βιοτεχνία αλουμινίου στην περιοχή των Διαβατών. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως η φωτιά καίει μπογιές και χαρτόκουτα σε χώρο της επιχείρησης.

Για την κατάσβεση της φωτιάς έχουν κινητοποιηθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 21 πυροσβέστες με επτά οχήματα.

Πληροφορίες αναφέρουν πως δεν υπάρχουν άτομα εντός της βιοτεχνίας.