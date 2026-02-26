Βίντεο από τη συμμορία Ρομά που λήστευε και βασάνιζε τα θύματά της στην Τρίπολη – “Με βίασαν με απειλή μαχαιριού” κατέθεσε 60χρονη

Νέα σοκαριστικά στοιχεία έρχονται στο φως από το protothema.gr για τη δράση της αδίστακτης συμμορίας Ρομά που δρούσε στην Τρίπολη, καθώς πλέον στη δικογραφία περιλαμβάνονται ντοκουμέντα όπως βιντεοληπτικό υλικό αλλά και η αναλυτική κατάθεση γυναίκας θύματος τα οποία αποτυπώνουν με ανατριχιαστική λεπτομέρεια τον τρόπο με τον οποίο τα μέλη της τρομοκρατούσαν, λήστευαν και βασάνιζαν τα θύματά τους.

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, αποτέλεσαν κρίσιμο κομμάτι της έρευνας του Τμήματος Ασφαλείας Τρίπολης, που οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή σε οργανωμένη εγκληματική ομάδα με βαρύτατο ποινικό αποτύπωμα.

Στα βίντεο που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές καταγράφονται στιγμές από τη δράση της συμμορίας. Σε ένα από αυτά, φαίνονται άτομα που φέρονται να συνδέονται με την ομάδα να μπαίνουν σε αυτοκίνητο που πήγε να τους παραλάβει, λίγα λεπτά μετά από επίθεση, προκειμένου να διαφύγουν.

Σε άλλο οπτικό υλικό αποτυπώνεται το όχημα που χρησιμοποιούσαν ως μέσο διαφυγής, στοιχείο που συνέβαλε καθοριστικά στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους.

Ιδιαίτερο βάρος στη δικογραφία έχει η συγκλονιστική κατάθεση της 60χρονης γυναίκας, η οποία περιγράφει τις εφιαλτικές στιγμές που έζησε όταν οι δράστες εισέβαλαν στο σπίτι της τα ξημερώματα της 24ης Φεβρουαρίου.

Όπως αναφέρει, οι δράστες είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους και εισήλθαν στην οικία αφού έσπασαν την μπαλκονόπορτα.

Αμέσως την άρπαξαν από τον λαιμό, την ακινητοποίησαν και με αιχμηρό αντικείμενο την απείλησαν ότι θα της προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό αν δεν τους παραδώσει χρήματα. Σύμφωνα με την περιγραφή της, ένας από αυτούς της πίεσε δάχτυλο με εργαλείο, απειλώντας να το ακρωτηριάσει.

Οι δράστες στη συνέχεια ερεύνησαν εξονυχιστικά το σπίτι, αφαιρώντας μετρητά, κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές σε χώρους και αντικείμενα. Ωστόσο, η επίθεση δεν περιορίστηκε στη ληστεία.

Ο βιασμός

Η γυναίκα καταθέτει ότι ένας από τους δράστες, υπό την απειλή μαχαιριού, την οδήγησε σε εσωτερικό χώρο του σπιτιού και την εξανάγκασε σε γενετήσια πράξη, ασκώντας ταυτόχρονα σωματική και ψυχολογική βία. Παράλληλα, όπως αναφέρει, δεχόταν συνεχώς απειλές ότι αν ειδοποιούσε την αστυνομία θα επέστρεφαν για να τη σκοτώσουν.

Σύμφωνα με όσα περιγράφει στην κατάθεσή της, πριν αποχωρήσουν οι δράστες την εκβίασαν ότι διαθέτουν καταγεγραμμένο υλικό της επίθεσης και ότι θα το δημοσιοποιήσουν στο διαδίκτυο, ενώ της είπαν πως ακόμη και αν συλληφθούν θα αποφυλακιστούν σύντομα και θα επιστρέψουν.

Η ίδια καταθέτει ότι μετά την αποχώρησή τους παρέμεινε για ώρες σε κατάσταση σοκ, αδυνατώντας να ζητήσει βοήθεια, καθώς φοβόταν ότι οι δράστες θα πραγματοποιούσαν τις απειλές τους.

Οι αρχές εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση αποτυπώνει πλήρως τον ιδιαίτερα βίαιο και οργανωμένο τρόπο δράσης της συμμορίας, τα μέλη της οποίας φέρονται να στοχοποιούσαν κυρίως ευάλωτα άτομα, χρησιμοποιώντας ωμή βία, απειλές και ψυχολογική πίεση για να κάμψουν κάθε αντίσταση.

Μετά από πολυήμερη έρευνα, συλλογή μαρτυριών και αξιοποίηση τεχνικών δεδομένων, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Τρίπολης κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα μέλη της ομάδας και να προχωρήσουν στη σύλληψη τεσσάρων εξ αυτών.

Σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί κατηγορίες για σύσταση εγκληματικής ομάδας, ληστείες κατά συναυτουργία, βαριές σωματικές βλάβες και βιασμό.