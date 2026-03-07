Τύρναβος: Νεκρός 33χρονος από ηλεκτροπληξία

Νεκρός από ηλεκτροπληξία έπεσε νωρίς σήμερα το πρωί ένας 33χρονος σε αγροτική περιοχή του Δήμου Τυρνάβου. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας της περιοχής όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Διατάχθηκε νεκροψία και νεκροτομή ώστε να αναδειχθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου του ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του paidis.com, έχει συλληφθεί ένα άτομο που ερευνάται η συμμετοχή του σε αξιόποινη πράξη μαζί με τον θανόντα.

Προανάκριση για τα αίτια της τραγωδίας διενεργεί το Α.Τ. Τυρνάβου.