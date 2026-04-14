Τροχαίο στους Παξούς: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για τον 17χρονο τραυματία

Σε συνεχή χειρουργεία καθώς φέρει κατάγματα σε όλο το σώμα, υποβλήθηκε ο 17χρονος συνεπιβάτης στη μηχανή που συγκρούστηκε με αυτοκίνητο την Κυριακή του Πάσχα στους Παξούς, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ο 15χρονος οδηγός.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στην Επαρχιακή οδό Γαίου – Λάκκας Παξών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μηχανή στην οποία επέβαινε ο 15χρονος με έναν 17χρονο φίλο του, που τραυματίστηκε και νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος στο νοσοκομείο «Χατζηκώστα» στα Ιωάννινα, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με ΙΧ που οδηγούσε μια 24χρονη, όταν υπό συνθήκες που ερευνώνται το δίκυκλο μπήκε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουν συγκεντρώσει οι αστυνομικοί, ο 15χρονος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης ενώ τόσο ο ίδιος όσο και ο 17χρονος φίλος του, δεν φορούσαν κράνος.

Μετά το τροχαίο δυστύχημα η 24χρονη συνελήφθη για ανθρωποκτονία από αμέλεια αλλά αφέθηκε ελεύθερη με προφορική εντολή του εισαγγελέα.

Έρευνα για τα αίτια του τροχαίου διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Παξών.

