Νεκρός 15χρονος που οδηγούσε μηχανή στους Παξούς – Στο νοσοκομείο ο 17χρονος συνοδηγός
Τη ζωή του στην άσφαλτο έχασε ένας 15χρονος την Κυριακή του Πάσχα στους Παξούς.
Οπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ο 15χρονος μοτοσικλετιστής, μαζί με έναν 17χρονο, συνοδηγό της μηχανής, συγκρούστηκαν με αυτοκίνητο που οδηγούσε μία 24χρονη. Αποτέλεσμα ήταν ο οδηγός να χάσει την ζωή του, ενώ ο 17χρονος νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο.
Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος ερευνά το ΑΤ Παξών.
