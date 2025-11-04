Τροχαίο δυστύχημα στην Κυψέλη: Ένας νεκρός από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (4/11) στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με το newsit.gr, μία μηχανή συγκρούστηκε, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αυτοκίνητο σε κεντρικό δρόμο της Κυψέλης.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Εκεί διαπιστώθηκε και ο θάνατός του.

Οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διερευνώνται.