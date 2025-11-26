Τρεις συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα στον Πειραιά – Αναζητείται και τέταρτο άτομο

Τέσσερις συνολικά κατηγορούμενοι έχουν προκύψει από την προανάκριση που διενήργησε το Αστυνομικό Τμήμα Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, για το εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου, στην επισκευαστική βάση της ΣΤΑΣΥ στον Πειραιά, με θύμα έναν εργαζόμενο.

Από τα στοιχεία που προέκυψαν, οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στη σύλληψη ενός εργοδηγού, ενός τμηματάρχη μηχανικού κι ενός εργαζόμενου, ενώ αναζητείται ένας ακόμα εργοδηγός.

Οι τέσσερις είναι κατηγορούμενοι για ανθρωποκτονία από αμέλεια και για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας.