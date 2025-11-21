MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στον Πειραιά: Καρέ καρέ οι στιγμές αγωνίας για να σωθεί η 13χρονη μαθήτρια που πνίγηκε στο ειδικό σχολείο

THESTIVAL TEAM

Οι στιγμές αγωνίας αλλά και οι υπεράνθρωπες προσπάθειες για να σωθεί η 13χρονη μαθήτρια του ειδικού σχολείου στον Πειραιά καταγράφονται σε βίντεο αλλά και από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που βρέθηκαν στο τραγικό περιστατικό το πρωί της Παρασκευής.

Όλα φαίνεται να συνέβησαν κατά τη διάρκεια του δεκατιανού όταν η μαθήτρια μαζί με τους υπόλοιπους συμμαθητές της βρίσκονταν σε εσωτερικό χώρο του σχολείου προκειμένου να γευματίσουν.

Το κοριτσάκι κατά τη διάρκεια του φαγητού και γύρω στις 09:40 το πρωί φαίνεται να πνίγηκε και αμέσως, όπως τουλάχιστον υποστηρίζει το υπουργείο Παιδείας, ο δάσκαλος, ο σχολικός νοσηλευτής και βοηθητικό προσωπικό του σχολείου προσπάθησαν να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην 13χρονη έγινε ΚΑΡΠΑ ενώ γρήγορα στο σημείο έφτασαν άνδρες της ελληνικής αστυνομίας αλλά και οι διασώστες του ΕΚΑΒ.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που παρουσιάζει το newsit.gr, μια μηχανή της ομάδας ΔΙΑΣ θα μπει ανάποδα στην οδό Παλαμηδίου για να ανοίξει τον δρόμο στο ασθενοφόρο. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, μία μηχανή του ΕΚΑΒ και ένα ασθενοφόρο θα φτάσουν στο σημείο με μεγάλη ταχύτητα και θα μπουν στο προαύλιο του σχολείου.

Πίσω από όλους τους παραπάνω τρέχουν αστυνομικοί για να βοηθήσουν τους διασώστες ενώ δεν είναι λίγοι οι κάτοικοι της περιοχής που έχουν βγει στους δρόμους για να δουν τι συμβαίνει.

Πειραιάς

