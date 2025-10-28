MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στον Έβρο: Αυτοπυρπολήθηκε άνδρας σε αγροτική περιοχή των Φερών

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου στις Φέρες του Έβρου, όπου 58χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε όχημα, σε αγροτική τοποθεσία κοντά στο Μοναστηράκι.

Σύμφωνα πληροφορίες του e-evros.gr, τον αυτόχειρα εντόπισε ο αδερφός του και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί από το Τμήμα των Φερών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

Από την αυτοψία των αρχών δεν προέκυψαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ενώ οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στην αυτοχειρία, αφού ο άνδρας χρησιμοποίησε εύφλεκτο υλικό για να περιλούσει το σώμα του.
Η σορός του μεταφέρθηκε για νεκροψία – νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Φερών.

Πληροφορίες αναφέρουν πως εξετάζεται η πληροφορία ότι ο άνδρας, που ήταν κάτοικος Μοναστηρακίου, το τελευταίο διάστημα φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.

Έβρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΕΘΝΙΚΑ 4 ώρες πριν

Δένδιας: Παρέλαση καινοτομίας η φετινή – Πρώτο ορατό δείγμα της μετάβασης των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στη νέα εποχή

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 36 λεπτά πριν

Τραγωδία στον Έβρο: Αυτοπυρπολήθηκε άνδρας σε αγροτική περιοχή των Φερών

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 λεπτά πριν

Με τρεις παρελάσεις γιορτάστηκε η Εθνική Επέτειος της 28ης Οκτωβρίου στον Δήμο Παύλου Μελά

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Φάμελλος από Θεσσαλονίκη: Οφείλουμε πολλά στους ήρωες και τις ηρωίδες που έδωσαν τη ζωή τους για την Ελλάδα

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Ζόζεφιν: Για σαφάρι με τον Αντώνη Ρέμο στο Γιοχάνεσμπουργκ – Δείτε τις φωτογραφίες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Σοκ στην Ιταλία: Ο Τζόσεπ Μαρτίνεθ της Ίντερ σκότωσε 81χρονο με το αυτοκίνητό του