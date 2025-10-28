Τραγωδία στον Έβρο: Αυτοπυρπολήθηκε άνδρας σε αγροτική περιοχή των Φερών
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου στις Φέρες του Έβρου, όπου 58χρονος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε όχημα, σε αγροτική τοποθεσία κοντά στο Μοναστηράκι.
Σύμφωνα πληροφορίες του e-evros.gr, τον αυτόχειρα εντόπισε ο αδερφός του και ειδοποίησε τις αρχές. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί από το Τμήμα των Φερών, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.
Από την αυτοψία των αρχών δεν προέκυψαν ίχνη εγκληματικής ενέργειας, ενώ οι πρώτες ενδείξεις συγκλίνουν στην αυτοχειρία, αφού ο άνδρας χρησιμοποίησε εύφλεκτο υλικό για να περιλούσει το σώμα του.
Η σορός του μεταφέρθηκε για νεκροψία – νεκροτομή στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αλεξανδρούπολης, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια του συμβάντος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Φερών.
Πληροφορίες αναφέρουν πως εξετάζεται η πληροφορία ότι ο άνδρας, που ήταν κάτοικος Μοναστηρακίου, το τελευταίο διάστημα φέρεται να αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα.