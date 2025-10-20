MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Τραγωδία στο Ρέθυμνο: Εργατικό δυστύχημα με θύμα 55χρονο οικοδόμο – Ανέβηκε σε σκαλωσιά και έπεσε στο κενό

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ένα τραγικό εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε τη Δευτέρα στο Ρέθυμνο, όταν ένας 55ρονος οικοδόμος έπεσε από σκαλωσιά μεγάλου ύψους.

Σύμφωνα με το patrisnews.gr, το δυστύχημα συνέβη λίγο μετά τις 11 το πρωί όταν ο 55χρονος βρισκόταν σε οικοδομή στην περιοχή Μυριοκεφάλα στο Ρέθυμνο.

Ο άτυχος άνδρας είχε ανέβει σε μία σκαλωσιά προκειμένου να πραγματοποιήσει κάποιες εργασίες ωστόσο έχασε την ισορροπία του, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και έπεσε από μεγάλο ύψος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση με τους συναδέλφους του να ειδοποιούν το ΕΚΑΒ.

Ασθενοφόρο έσπευσε στην περιοχή του ατυχήματος και παρέλαβε τον 55χρονο, χωρίς τις αισθήσεις του, μεταφέροντάς τον στο νοσοκομείο Ρεθύμνου.

Παρά τις υπερπροσπάθειες των διασωστών και των γιατρών να τον επαναφέρουν στη ζωή ο άτυχος 55χρονος άφησε την τελευταία του πνοή.

