Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρός ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Τραγωδία σημειώθηκε σε περιοχή της Ξάνθης, όπου ένας 88χρονος έχασε τη ζωή του μετά από παράσυρση από διερχόμενο αυτοκίνητο.
Η παράσυρση έγινε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης σε δημοτική οδό οικισμού της Ξάνθης. Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο που οδηγούσε 45χρονος ημεδαπός παρέσυρε και τραυμάτισε 88χρονο ημεδαπό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης όπου και κατέληξε χθες, Μεγάλη Παρασκευή.
Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου.
- Πρώτη Ανάσταση: Εντυπωσίασε και φέτος το σπάσιμο των μπότηδων στην Κέρκυρα – Δείτε βίντεο
- Αγρίνιο: Τα χαλκούνια στην κεντρική πλατεία της πόλης έκαναν τη νύχτα μέρα την Μεγάλη Παρασκευή – Δείτε βίντεο
- Σπύρος Πούλης: Κάνουν μια σειρά στην τηλεόραση και κουράζονται λέει, ψωνίζονται ξαφνικά, γελάω πάρα πολύ μαζί τους