Τραγωδία στην Ξάνθη: Νεκρός ηλικιωμένος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Τραγωδία σημειώθηκε σε περιοχή της Ξάνθης, όπου ένας 88χρονος έχασε τη ζωή του μετά από παράσυρση από διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η παράσυρση έγινε το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης σε δημοτική οδό οικισμού της Ξάνθης. Ι.Χ.Ε αυτοκίνητο που οδηγούσε 45χρονος ημεδαπός παρέσυρε και τραυμάτισε 88χρονο ημεδαπό, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ξάνθης όπου και κατέληξε χθες, Μεγάλη Παρασκευή.

Την προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Τοπείρου.