Τραγωδία στη Χαλκιδική: Νεκρός 75χρονος μετά από τροχαίο
Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Τραγωδία σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου (14/2) στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε ένας 31χρονος αλλοδαπός άνδρας, συγκρούστηκε με Ι.Χ.Ε. όχημα που οδηγούσε 75χρονος άνδρας, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του 75χρονου οδηγού και τον τραυματισμό του 31χρονου οδηγού.
Προανάκριση για τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Καλλικράτειας.
