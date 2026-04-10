Τραγωδία στα Χανιά: Νεαρή γυναίκα βρέθηκε απαγχονισμένη σε διαμέρισμα
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Νεκρή βρέθηκε μια 33χρονη γυναίκα στο διαμέρισμά της στην οδό Πλάτωνος στην περιοχή των Δικαστηρίων στα Χανιά την Μεγάλη Πέμπτη (09/04/2026).
Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, πρόκειται για μια νέα γυναίκα, υπήκοο Λιθουανίας, η οποία φέρεται να έβαλε τέλος στην ζωή της με απαγχονισμό στο διαμέρισμά της στα Χανιά.
Αντιμέτωπος με το μακάβριο θέαμα ήρθε ο σύντροφός της, ο οποίος ενημέρωσε τις αρχές.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η Αστυνομία, η οποία διερευνά τα αίτια της τραγωδίας.
