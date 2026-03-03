Τουρκική μαφία πίσω από τους πυροβολισμούς στη Λεωφόρο Μαραθώνος βλέπουν οι Αρχές

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ Τούρκων που έχουν σχέση παράνομες δραστηριότητες ενδεχόμενως ξεκαθάρισμα μεταξύ ομάδων βλέπουν οι Αρχές στους πυροβολισμούς εναντίον ΙΧ αυτοκινήτου λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης στη Λεωφόρος Μαραθώνος έναντι σούπερ μάρκετ στα Γλυκά Νερά.

Όπως αναφέρει το cnn.gr, οι αστυνομικοί βρήκαν ένα αυτοκίνητο, που έχει τρύπες από πυροβόλο όπλο, όχι ίχνη αίματος στο εσωτερικό ή στον χώρο στάθμευση του σούπερ μάρκετ.

Το αυτοκίνητο φαίνεται να ανήκει σε γυναίκα Τούρκο υπήκοο.

Εκτιμάται ότι πρόκειται για συνέχεια του πολέμου ανάμεσα σε αντίπαλες ομάδες της τουρκικής μαφίας.

Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι της Τρίτης άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον ΙΧ αυτοκινήτου στη Λεωφόρος Μαραθώνος έναντι σούπερ μάρκετ στα Γλυκά Νερά.

Ωστόσο σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες φαίνεται πως αστόχησαν.

Από την έρευνα στο σημείο, έχουν βρεθεί 7 κάλυκες και μια βολίδα.