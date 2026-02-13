Θύμα απάτης 65χρονος από τον Βόλο – Έδωσε σε άγνωστη κοσμήματα αξίας 4.500 ευρώ

Νέα υπόθεση απάτης σημειώθηκε στον Βόλο με θύμα έναν 65χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του gegonota.news, με το πρόσχημα μιας «επικερδούς ασφάλισης» κοσμημάτων, ο άνδρας παρέδωσε κοσμήματα αξίας 4.500 ευρώ σε άγνωστη που αποδείχθηκε απατεώνισσα.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου καταδίκασε 39χρονη μητέρα έξι ανήλικων παιδιών σε φυλάκιση 10 μηνών, με τριετή αναστολή και δικαίωμα έφεσης, για απλή συνέργεια σε τετελεσμένη απάτη.

Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στις 2 Φεβρουαρίου. Άγνωστος τηλεφώνησε στον 65χρονο, παριστάνοντας τον υπάλληλο λογιστικού γραφείου. Του είπε ότι μπορεί να αποκομίσει οικονομικό όφελος αν ασφαλίσει τα κοσμήματά του σε συνεργαζόμενη εταιρεία, με την προϋπόθεση να καταμετρηθούν και να φωτογραφηθούν. Ο άνδρας πείστηκε και τα συγκέντρωσε.

Στη συνέχεια, η 39χρονη εμφανίστηκε στο σπίτι του ως απεσταλμένη του δήθεν υπαλλήλου και παρέλαβε κοσμήματα αξίας 4.500 ευρώ, λέγοντας ότι θα τα φωτογράφιζε και θα τα επέστρεφε.

Ο 65χρονος όμως αντιλήφθηκε την απάτη και ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία. Αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Βόλου εντόπισαν τη γυναίκα και τη συνέλαβαν.

Στο δικαστήριο, η κατηγορούμενη υποστήριξε ότι της ζήτησαν τηλεφωνικά να παραλάβει μια σακούλα χωρίς να γνωρίζει τι περιείχε. Το δικαστήριο έκρινε ότι είχε ρόλο συνεργού και της επέβαλε ποινή φυλάκισης με αναστολή.