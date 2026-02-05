MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και βασανιστηρίων έπεσε 28χρονος Αιγύπτιος στο ΚΥΤ Μαλακάσας από 5 ομοεθνείς του

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Θύμα άγριου ξυλοδαρμού και βασανιστηρίων έπεσε ένας 28χρονος Αιγύπτιος στο ΚΥΤ Μαλακάσας από πέντε ομοεθνείς του, που με αυτόν τον τρόπο τον «τιμώρησαν» για μια… κλοπή ρούχων που είχε κάνει από τις βαλίτσες τους -καθώς διέμεναν στον ίδιο οικίσκο.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, όλα ξεκίνησαν την περασμένη Κυριακή, όταν ο 28χρονος -όπως παραδέχτηκε στους αστυνομικούς του ΤΔΕΕ Ωρωπού- φέρεται να πήρε κάποια ρούχα από τα υπάρχοντα άλλων Αιγυπτίων.

Η πράξη έγινε αντιληπτή το βράδυ της επόμενης ημέρας, με αποτέλεσμα οι πέντε άνδρες που διέμεναν στον ίδιο οικίσκο να του επιτεθούν.

Σύμφωνα με την καταγγελία του θύματος, οι δράστες τον χτύπησαν σε πρόσωπο και σώμα, ενώ στη συνέχεια τον ακινητοποίησαν, τον μαστίγωσαν με καλώδιο και ακούμπησαν στην πλάτη του ηλεκτρικό καλώδιο συνδεδεμένο με λάμπα, προκαλώντας του έντονο πόνο.

Ο ξυλοδαρμός φέρεται να διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, ενώ οι επιτιθέμενοι τού αφαίρεσαν το κινητό τηλέφωνο και το χρηματικό ποσό των περίπου 60 ευρώ που είχε πάνω του. Ο 28χρονος κατέθεσε επίσης ότι οι ομοεθνείς του κατέγραφαν την επίθεση με τα κινητά τους τηλέφωνα.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Τμήμα Δίωξης-Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ωρωπού, με αστυνομικούς να μεταβαίνουν στο ΚΥΤ Μαλακάσας και να συλλαμβάνουν και τους έξι εμπλεκόμενους. Παράλληλα, κατασχέθηκαν 4 κινητά τηλέφωνα, τα οποία εξετάζονται για τον εντοπισμό σχετικού οπτικοακουστικού υλικού.

Μαλακάσα Μετανάστες Ξυλοδαρμός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Γιάννης Δρακόπουλος: Μας έχουν πει ότι το “Σόι σου” θα συνεχίσει και του χρόνου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Παύλος Μαρινάκης σε Αντώνη Σαμαρά: Το χάος είναι αυτοί που κυβέρνησαν με την πάνω και την κάτω πλατεία

ΚΑΙΡΟΣ 12 ώρες πριν

Κακοκαιρία: Μήνυμα του 112 στην Τριφυλία Μεσσηνίας – “Περιορίστε τις μετακινήσεις σας”

ΥΓΕΙΑ 47 λεπτά πριν

Πρησμένες αμυγδαλές: Που οφείλονται και πως να τις αντιμετωπίσετε

LIFESTYLE 3 ώρες πριν

Χρήστος Μάστορας: Ταλαιπωρημένος στη νέα του ανάρτηση μετά το πρόβλημα υγείας του – “Δεν έχω συνέλθει πλήρως”

ΖΩΔΙΑ 1 ώρα πριν

Τα τέσσερα ζώδια που θα δουν επαγγελματική άνοδο στις αρχές του Φεβρουαρίου