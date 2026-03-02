MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θρίλερ στον Βόλο: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα σε ασανσέρ ξενοδοχείου

Συναγερμός σήμανε στον Βόλο, καθώς μια ηλικιωμένη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή σε ασανσέρ ξενοδοχείου.

Όπως μεταδίδει το newspaper, η γυναίκα βρέθηκε στο ασανσέρ, φέροντας τραύμα στο κεφάλι. Προς το παρόν δεν είναι σαφές εάν το τραύμα προήλθε από την πτώση, ή σχετίζεται με εγκληματική ενέργεια.

Στο σημείο έσπευσαν οι αρχές, οι οποίες διερευνούν το συμβάν. Η ιατροδικαστική εξέταση θα ρίξει φως στα αίτια του θανάτου της γυναίκας.

Βόλος

